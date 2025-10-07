Tumataas ang Pananampalataya at Relihiyosong Gawain sa Hanay ng mga Kabataang Austriano

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinakikita ng mga bagong pag-aaral sa Austria na ang mga kabataang edad 14 hanggang 25 taong gulang ay mas malakas ngayon ang pagkahilig sa relihiyon at pananampalataya sa Diyos kaysa sa mga nakaraang henerasyon.
Ayon kay Regina Pollak, isang eksperto at mananaliksik sa larangan ng teolohiya, sa kanyang panayam sa lokal na pahayagang Kleine Zeitung, ang mga kabataang Austriano ngayon ay “mas bukas at mas matapang sa pagharap sa relihiyon” at naghahanap ng pagkakakilanlan, gabay, at suporta sa loob ng lipunan.
Ang pagtaas ng ganitong interes ay makikita sa lumalaking partisipasyon ng kabataan sa mga seremonya at gawaing panrelihiyon.
Ayon kay Pollak, marami sa kanila ang nakakatagpo ng kapanatagan at sandigan sa buhay sa pamamagitan ng mga ritwal at ugnayang panlipunan na dulot ng pananampalataya.
Ang trend na ito, aniya, ay isang tugon sa lumalaganap na indibidwalismo at kalungkutan sa lipunan ng kabataan sa Austria.
Sa mga isyung moral at sensitibong panlipunan gaya ng “tulong sa kusang pagpapatiwakal” (assisted suicide) — isang gawain na tumutulong sa mga maysakit o labis na naghihirap upang wakasan ang kanilang buhay — ipinakita ng mga kabataang Austriano ang magkakaibang pananaw na malaki ang impluwensiya ng kanilang relihiyosong paniniwala.
Ang pinakamalakas na pagtutol sa naturang gawain ay nagmula sa mga kabataang Muslim, gayundin sa mga Katoliko at Orthodox na Kristiyano.
