Nagsulat ng Kasaysayan ang Japan: Sanae Takaichi, Itinalaga Bilang Unang Babaeng Punong Ministro ng Bansa

Nagsulat ng kasaysayan ang Japan matapos mahalal si Sanae Takaichi bilang unang babaeng lider ng Liberal Democratic Party (LDP), na naglalagay sa kanya sa landas tungo sa pagiging unang babaeng Punong Ministro sa kasaysayan ng bansa.
Noong Oktubre 4, 2025, nanalo si Takaichi, dating Ministro ng Ekonomikong Seguridad, sa ikalawang yugto ng halalan sa loob ng LDP matapos makakuha ng 185 boto. Inaasahan na siya ay opisyal na pipiliin ng parlamento bilang Punong Ministro sa darating na Oktubre 15.
Tinawag ng New York Times ang pangyayaring ito bilang isang “makasaysayang hakbang sa bansang may kakaunting kababaihang politiko.”
Si Takaichi, 64 taong gulang, ay kilala bilang konserbatibong pulitiko at malapit na alyado ng yumaong Punong Ministro Shinzo Abe.
Sa kanyang talumpati ng pagkapanalo, binigyang-diin niya ang pagkakaisa ng partido at ang pagtutok sa mga suliraning pang-ekonomiya tulad ng implasyon.
Ayon sa kanya:
“Handa akong magtrabaho araw at gabi. Isinasantabi ko na ang ideya ng work-life balance.”
Ipinangako rin niya ang pakikipagtulungan sa lahat ng henerasyon upang maibalik ang tiwala sa partido.
Tinawag siya ng pandaigdigang media bilang “Iron Lady ng Japan”, at ikinumpara kay Margaret Thatcher, dating Punong Ministro ng Britanya.
Gayunman, ayon kay Jeff Kingston ng Temple University Tokyo, maaaring maging hamon sa kanya ang mga konserbatibong pananaw tulad ng pagtutol sa same-sex marriage at sa batas na nagpapahintulot ng magkaibang apelyido sa mag-asawa.
Bago pumasok sa politika, si Takaichi ay may kakaibang karera — isang drummer sa heavy metal band at dating TV host.
Ipinanganak siya sa Nara sa isang di-politikal na pamilya, nagtrabaho sa opisina ng isang kongresista sa Amerika, at nag-aral sa Matsushita Institute of Government and Management.
Mula noong 1993, siya ay sampung ulit nang nahalal bilang miyembro ng parlyamento.
Bagaman minorya ngayon ang LDP sa parehong kapulungan ng parlyamento, binigyang-diin ni Takaichi ang pakikipagtulungan sa iba pang mga partido upang maisulong ang reporma sa konstitusyon at pagpapalakas ng pambansang seguridad.
Ngayon, nakatingin ang buong mundo kung paano pamumunuan ni Sanae Takaichi — ang “konserbatibong bituin” ng Japan — ang bansa sa harap ng mga hamong panloob at pandaigdig.
