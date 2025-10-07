Moscow, Naging Punong Abala sa Apat na Panig na Pulong ng Iran, Russia, China, at Pakistan Tungkol sa Afghanistan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ginanap ngayong Lunes sa Moscow ang isang apat na panig na pulong sa pagitan ng mga kinatawan mula sa Iran, Russia, China, at Pakistan upang talakayin ang mga pag-unlad sa politika at seguridad sa Afghanistan.
Isa sa mga pangunahing paksa ng pagpupulong ay ang pagtutol ng apat na bansa sa pagtatatag ng anumang base militar ng mga banyagang puwersa sa loob ng Afghanistan.
Batay sa mga ulat, kabilang sa mga lumahok sa pagpupulong sina:
Mohammad Sadiq Khan, Espesyal na Kinatawan ng Pakistan sa mga usaping Afghan;
Mohammad Reza Bahrami, Direktor-Heneral para sa Timog Asya ng Iran’s Ministry of Foreign Affairs;
Yue Xiaoyong, Espesyal na Envoy ng China sa Afghanistan; at
isang mataas na opisyal ng Russian Foreign Ministry.
Ang isyu hinggil sa pagtutol sa muling pagtatayo ng mga dayuhang base militar sa Afghanistan ay naging sentrong paksa, matapos ang kamakailang pahayag ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, ukol sa posibilidad ng pagbabalik ng mga tropang Amerikano sa Bagram Air Base.
Kasama rin sa agenda ng pagpupulong ang mga sumusunod:
Pagsusuri sa mga paglalakbay sa ibang bansa ng mga opisyal ng pamahalaan ng Taliban,
Pagtalakay sa pagpapalaya ng mga nakapirming pondo ng Afghanistan, at
Pagpapatibay ng pangangailangan para sa isang inklusibong (malawak na representasyon) na pamahalaan.
Ayon sa anunsyo, sa Martes, Oktubre 7, gaganapin din sa Moscow ang isang mas malawak na pulong na kilala bilang “Moscow Format.”
Lalahukan ito ng mas maraming bansa sa rehiyon, kabilang si Amir Khan Muttaqi, pansamantalang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng administrasyong Taliban.
Inaasahan na ang nasabing mga pagpupulong ay magpapatibay ng kooperasyong panrehiyon sa mga larangan ng seguridad, kalakalan, at paglaban sa mga banta sa labas ng mga hangganan.
…………..
328
Your Comment