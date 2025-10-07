Pag-aresto sa Isang Lalaki sa Inglatera Dahil sa Paninira at Pagvandalismo sa Imam Hussein (AS) Islamic Center

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang lalaki ang naaresto ng pulisya sa Watford, Inglatera, matapos akusahan ng paninira at pagsulat ng mga mapanirang mensahe sa isang lugar ng pagsamba na pinaniniwalaang may motibong pagkalat ng poot (hate crime).
Ang insidente ay nangyari sa Imam Hussein (AS) Islamic Center, na matatagpuan sa North Approach Street, Watford.
Ang nasabing sentro ay nagsisilbing relihiyoso at panlipunang pook para sa mga lokal na Muslim sa lungsod.
Kinumpirma ng Watford Police na itinuturing nila ang pangyayari bilang krimen na may kaugnayan sa poot at patuloy ang imbestigasyon.
Ayon sa pahayag ng mga awtoridad, pinalakas na ang mga patrol sa mga pangunahing lugar upang magbigay ng katiyakan sa mga residente at maiwasan ang mga kahalintulad na insidente sa hinaharap.
Ang pinaghihinalaan ay nasa kustodiya pa rin ng pulisya habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat.
Ang Watford, isang lungsod sa hilagang-kanlurang bahagi ng London, ay kilala sa magkakahalong populasyon at may ilang mga moske at sentrong pangkultura na naglilingkod sa iba’t ibang komunidad ng mga Muslim.
Ang Imam Hussein (AS) Islamic Center ay regular na nagsasagawa ng mga seremonya, pagtitipon, at mga talumpating pangrelihiyon.
