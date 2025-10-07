Umaksyon ang Iran sa Hindi Pagbibigay ng U.S. ng Bisa sa Pambansang Koponan ng Football

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagpahayag ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, Ismail Baqaei, tungkol sa hindi pag-isyu ng Estados Unidos ng mga visa sa mga miyembro ng pambansang koponan ng football ng Iran. Ayon sa kanya, ang Iran ay nakikitungo sa mga usaping pampalakasan sa loob ng legal na mga balangkas at mga pandaigdigang regulasyon na may kaugnayan sa isports.
Sa kanyang lingguhang press conference, binigyang-diin ni Baqaei na ang mga kaukulang ahensya sa Iran ay sumusubaybay sa isyung ito sa pamamagitan ng FIFA at iba pang mga organisasyong pampalakasan, at tiniyak niya na hindi mag-aatubili ang Ministry of Foreign Affairs na gumawa ng anumang kinakailangang hakbang upang mapadali ang pag-isyu ng visa para sa mga Iranian athletes at matiyak ang kanilang pagdalo sa mga kumpetisyong isinasagawa sa Estados Unidos sa tamang oras.
Ipinahayag din ni Baqaei ang pag-aalala ng Iran sa paggamit ng ilang bansa sa mga kaganapang pampalakasan para sa mga layuning pampulitika laban sa mga Iranian athletes, at sinabi niyang ang ganitong mga aksyon ay labag sa diwa ng sportsmanship at sa mga internasyonal na batas.
Dagdag pa niya, may mga naunang kaso na ginamit ng Estados Unidos ang isyu ng visa bilang sandata sa politika, kabilang na ang hindi pagbigay ng visa sa maraming miyembro ng Iranian delegation na dapat sanang dadalo sa mga pagpupulong ng United Nations.
Tinukoy niya ito bilang isang paglabag sa mga tungkulin ng Amerika bilang bansang host ng organisasyong pandaigdig.
Sa pagtatapos, binigyang-diin ni Baqaei na naniniwala ang Iran na dapat paghiwalayin ang isports at pulitika, at nanawagan siya sa lahat ng mga bansa na igalang ang prinsipyong ito upang mapanatili ang patas na kompetisyon at diwa ng pagkakaisa sa pagitan ng mga mamamayan.
