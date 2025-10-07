Pagsabog na Yumanig sa Ashrafieh, Aleppo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- malakas na pagsabog ang yumanig sa Ashrafieh, lungsod ng Aleppo sa Syria kaninang umaga. Pinagmulan nito ang Tariq bin Ziyad Park sa nasabing distrito, na nagdulot ng takot sa mga residente.
Iniulat ng Syrian News Agency batay sa isang opisyal na mapagkukunan na ang Ministry of Defense ang nagpabagsak ng dulo ng isang lumang tunnel sa parke.
Ayon sa Syrian Observatory for Human Rights, nagdulot ang pagsabog ng pinsala sa materyal sa Othman Hospital na katapat ng parke, ngunit walang naiulat na nasugatan o nasawi. Agad namang nilimitahan ng mga awtoridad ang lugar at sinimulan ang imbestigasyon upang alamin ang mga detalye ng insidente.
Ang pagsabog ay naganap malapit sa isang checkpoint na pinamamahalaan ng Internal Security Forces at Syrian Democratic Forces (SDF) sa Ashrafieh, na dating nasasakupan ng SDF.
Dumarating ang insidenteng ito sa panahon ng pana-panahong tensyon sa seguridad sa lungsod, na nagdudulot ng pangamba sa mga residente tungkol sa posibleng pagbabalik ng mga pagsabog sa kanilang mga komunidad.
