Pag-atake ng Israeli Drone, Pumatay sa Mag-asawang Lebanese sa Nabatieh

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dalawang katao ang nasawi matapos ang pag-atake ng Israeli drone sa Nabatieh, timog Lebanon, na muling paglabag sa ceasefire noong 2024.
Batay sa ulat ng Lebanon National News Agency (NNA), tinarget ng Israeli drone ang isang sibil na sasakyan sa baryo ng Zebdine noong Lunes, na ikinamatay ng lalaki at ng kanyang asawa, habang nasugatan ang isa pang indibidwal.
Kinilala ng NNA ang lalaki bilang Hassan Atwi, na nawalan na ng paningin matapos masira ng Israeli attack ang mga komunikasyon na ginagamit ng mga miyembro ng Hezbollah noong nakaraang taon.
Kasama niya sa sakuna ang kanyang asawa na si Zainab Raslan, na nagmamaneho ng sasakyan noong panahon ng pag-atake, at nasawi rin.
Iniulat ng mga lokal na media na ang mag-asawa ay nawala na rin ang dalawang anak na lalaki sa halos 14-buwan na kampanyang militar ng Israel.
Sa isang pahayag, iginiit ng militar ng Israel na si Atwi ay isang “mahahalagang pinagmumulan ng kaalaman” sa Hezbollah at may mahalagang papel sa muling pagtatayo ng imprastruktura at pagkuha ng kagamitan para sa air defense systems ng grupo.
Bukod dito, naglunsad rin ang Israeli fighter jets ng serye ng airstrikes sa mga kabundukan sa paligid ng Zighrine sa eastern Hermel border region ng Lebanon.
Wala pang agarang ulat tungkol sa bilang ng nasugatan o lawak ng pinsala sa mga airstrikes na ito.
………..
328
Your Comment