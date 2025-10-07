Hepe ng Hukbong-Dagat ng Iran: Mga Bansang Nakapaligid sa Dagat Caspian ang Dapat Magpasya sa Seguridad Nito

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Rear Admiral Shahram Irani, kumander ng Hukbong-Dagat ng Iran, na ang seguridad ng Dagat Caspian ay dapat na pamahalaan lamang ng mga bansang nakapaligid dito, at hindi dapat hayaan ang panghihimasok ng mga banyagang kapangyarihan.
Ginawa ni Irani ang pahayag na ito noong Lunes sa Saint Petersburg, Russia, habang dumadalo sa summit ng mga kumander ng hukbong-dagat mula sa mga bansang nakapaligid sa Dagat Caspian.
Aniya, “Ang limang bansang nakapaligid sa Dagat Caspian ay nakabuo ng matatag na ugnayan, at ngayong taon ay narito tayo upang repasuhin ang mga pinakabagong kaganapan at ipatupad ang mga ito.”
Binigyang-diin pa niya, “Ang Dagat Caspian ay hindi lugar para sa anumang panlabas na panghihimasok o pagpapakitang-lakas.”
Sinabi rin ni Irani na iisa ang layunin ng mga bansang nasa paligid ng Caspian Sea — ang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng rehiyon.
Ayon sa kanya, maaaring makamit ang rehiyonal na seguridad sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga bansang nakapaligid, habang isinusulong din ang pag-unlad ng ekonomiya.
Dagdag pa niya, ang pagpupulong sa Saint Petersburg ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: ang mga desisyon tungkol sa Dagat Caspian ay dapat gawin ng mga mismong bansang nakapaligid dito.
Sa kanyang pagbisita, inaasahang makikipagpulong si Irani sa mga kumander ng hukbong-dagat ng Russia, Azerbaijan, at Kazakhstan.
Nakatuon ang summit sa pagpapalakas ng seguridad sa dagat, pagsasagawa ng mga pinagsamang ehersisyong militar, at paglaban sa smuggling, alinsunod sa 2018 Aktau Convention na nagtakda ng mga hangganan sa teritoryal na tubig at karapatan sa mga likas na yaman.
Ang Dagat Caspian, na tinatayang may $3 trilyon halaga ng reserbang enerhiya, ay nananatiling sentrong istratehiko habang pinalalalim ng Iran at Russia ang kanilang kooperasyong militar.
Noong Hulyo, nagsagawa ang mga puwersang pandagat ng Iran at Russia ng malakihang tatlong-araw na pinagsamang ehersisyong “search-and-rescue” sa Dagat Caspian.
Ang drill na tinawag na CASAREX 2025 ay isinagawa sa ilalim ng islogan na “Magkasama para sa Ligtas at Matiwasay na Dagat Caspian.”
