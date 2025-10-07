UN Kinondena ang Malupit na Pagtrato ng Israel sa mga Aktibista ng Gaza Flotilla

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Tanggapan ng Karapatang Pantao ng UN (UN Human Rights Office) ang matinding pag-aalala sa malupit na pagtrato sa mga aktibistang sakay ng Global Sumud Flotilla na patungong Gaza, matapos silang harangin ng Israel sa karagatang pandaigdig at ilipat sa mga bilangguan sa sinasakop na teritoryo ng Palestina.
Ayon kay Thameen Al-Kheetan, tagapagsalita ng UN Human Rights Office, noong Lunes, “Nakakatanggap kami ng nakakabahalang ulat tungkol sa pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao ng mga kalahok sa flotilla.”
Dagdag pa niya, matagal nang nagbabala ang kanilang tanggapan tungkol sa “sadyang nakakababa ng dangal na kalagayan” sa mga kulungan at sentrong detensyon ng Israel.
Noong Linggo, siyam na kasapi ng flotilla ang nakabalik sa Switzerland matapos silang ipadeport ng Israel. Ikinuwento ng ilan sa kanila na naranasan nila ang hindi makataong kalagayan habang sila ay nakakulong.
Ayon sa pahayag ng grupong kinatawan ng mga aktibista, “Kinondena ng mga kalahok ang di-makataong kondisyon sa kulungan at ang mapanghamak na pagtrato na kanilang tiniis sa panahon ng pag-aresto at pagkakakulong.”
Ipinahayag din ng grupo ang malalim na pag-aalala para sa sampung mamamayang Swiss na nananatiling nakakulong sa Israel.
Ayon sa mga detainee, hindi sila pinatulog, pinagkaitan ng pagkain at tubig, at sa ilang kaso, binugbog at ikinulong sa mga hawla. Idinagdag nila na tumanggi ang mga awtoridad ng Israel na magbigay ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, at serbisyong medikal.
Ang flotilla ay papalapit na sa baybayin ng Gaza nang harangin ito ng mga puwersang Israeli sa pagitan ng Miyerkules at Huwebes ng gabi, habang ito ay nasa karagatang pandaigdig pa.
Mahigit 40 bangka ang sinamsam ng Israel, at daang aktibista ang dinakip at dinala sa mga sentro ng detensyon sa sinasakop na mga teritoryo.
Pinuri ni Punong Ministro ng Israel Benjamin Netanyahu ang militar sa pagharang ng Sumud Flotilla, kahit na naganap ito sa labas ng teritoryo ng Israel.
Sa kabuuan, mahigit 470 aktibista mula sa higit 50 bansa ang dinakip ng mga puwersang Israeli matapos ang pag-atake sa flotilla noong nakaraang linggo.
………….
328
Your Comment