Partido ng Green Party sa UK: Dapat Ituring na Teroristang Organisasyon ang Militar ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inaprubahan ng Green Party ng England at Wales ang isang mosyon na nagdedeklara sa militar ng Israel bilang isang “teroristang organisasyon”, at nanawagan sa gobyerno ng United Kingdom (UK) na humingi ng paumanhin sa mga Palestino para sa Balfour Declaration ng 1917.
Sa taunang kumperensiya ng partido noong Linggo, malaking mayorya ng mga kasapi ang sumuporta sa panukalang mosyon.
Kapag naipatupad, ang hakbang na ito ay magpaparusa sa sinumang kasapi o tagasuporta ng militar ng Israel alinsunod sa batas kontra-terorismo ng Britanya.
Ayon kay Zack Polanski, lider ng Green Party, ang mosyon ay isang “moral na tungkulin” na kailangang tuparin ng kanilang partido.
Binigyang-diin ng mosyon na dapat humingi ng opisyal na paumanhin ang Britanya sa mamamayang Palestino dahil sa Balfour Declaration, na siyang nagdulot ng pagkakatatag ng tinatawag na “pambansang tahanan ng mga Hudyo” sa Palestina.
Nanawagan din ang partido sa Israel na bawiin ang lahat ng puwersa nito mula sa Gaza, itigil ang pagmamanman sa himpapawid ng Palestina, at tiyakin ang tuloy-tuloy na paghatid ng tulong tulad ng pagkain, tubig, gatas ng sanggol, at iba pang pangangailangan upang muling makabangon ang mga sibilyan.
Hinimok din nila ang gobyerno ng UK na gamitin ang mga barkong pandagat nito sa paghahatid ng tulong sa rehiyon.
Kasama rin sa mosyon ang panawagan na pwersahin ng mga kinatawan ng Green Party ang pamahalaan ng UK na:
Suportahan ang kaso ng genocide laban sa Israel sa International Criminal Court (ICC);
Ipataw ang kumpletong embargo sa armas laban sa Israel;
Itigil ang pagsasanay ng mga sundalong Israeli sa Britanya; at
Itigil ang mga misyon ng eroplano paniktik (spy plane) na umaalis mula sa base militar ng UK sa Cyprus upang mag-operasyon sa Gaza.
Hinikayat din ng partido ang pagpapadala ng mga pwersang pangkapayapaan ng UN sa West Bank at Gaza upang protektahan ang mga sibilyan na Palestino.
Noong Biyernes, kinondena ni Polanski ang pamahalaang Labor ng Britanya, at inakusahan itong “kasabwat sa pagpatay sa mga Palestino.”
Aniya: “Dapat nating itigil ang pagbebenta ng armas sa Israel. Dapat nating itigil ang pagbabahagi ng impormasyon sa kanila. Gagawin namin ang lahat upang mapatigil ang pagpatay.”
Binatikos din ni Polanski ang desisyon ng gobyerno ng UK na ideklarang teroristang organisasyon ang grupong protesta na “Palestine Action.”
Ang patuloy na digmaan ng Israel sa Gaza ay pumatay na sa higit 67,160 na Palestino, karamihan ay mga kababaihan at bata.
