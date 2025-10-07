Grand Mufti ng Lebanon Nanawagan ng Pagkakaisa sa Gitna ng Panawagang Idisarma ang Hezbollah

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nanawagan si Grand Shia Mufti ng Lebanon, Sheikh Ahmad Qabalan, para sa pambansang pagkakaisa at binalaan laban sa mga tangkang maghasik ng kaguluhan sa bansa, kasabay ng tumitinding presyur mula sa ibang bansa na idisarma ang Hezbollah.
Sa isang liham na ipinadala kay Punong Ministro Nawaf Salam noong Lunes, sinabi ni Sheikh Qabalan:
“Hindi kailangan ng Lebanon ng mga bagong alitan. Panahon na upang panatilihin ang pagkakaisa at pagdadamayan, at iwasan ang pagkakawatak-watak. Dapat palakasin ng pangulo (Joseph Aoun) ang pambansang pagkakaisa at umiwas sa mga planong magdulot ng pagkakahati-hati.”
Binanggit niya na ang mga sakripisyo ng mga martir at mga mandirigmang lumaban ay nagbigay ng dangal sa Lebanon, at ang kanilang dugo ang nagligtas sa bansa noong digmaan laban sa Israel noong 2006 at sa mga kamakailang pag-atake sa loob ng 14 na buwan.
Tinukoy din ni Sheikh Qabalan sina yumaong Kalihim-Heneral ng Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah at dating Punong Ministro Rafic Hariri bilang mga simbolo ng soberanya at pambansang dangal ng Lebanon at ng rehiyon.
Pinuri niya si Nasrallah bilang isang martir ng al-Quds (Jerusalem) na nag-alay ng buhay upang ipagtanggol ang Lebanon at ang soberanya ng rehiyon.
Dagdag pa ng Grand Mufti:
“Ang lakas ng pangulo ay nasa pagkakaisa ng mga mamamayan ng Lebanon at sa kanilang pakikilahok. Bilang tagapangalaga, tungkulin ng pangulo na palakasin ang pambansang pagkakaisa at labanan ang mga planong naghahasik ng pagkakabaha-bahagi.”
Ang mga pahayag na ito ay lumabas sa gitna ng lumalakas na presyur mula sa Estados Unidos at Israel na idisarma ang Hezbollah.
Kapwa mga bansa ay binatikos ang UN peacekeeping force (UNIFIL) dahil umano sa kawalan ng aksyon laban sa Hezbollah sa timog Lebanon.
Gayunman, ipinunto ng mga analista na hindi kasama sa mandato ng UNIFIL ang pagkontra sa Hezbollah, at sa Lebanon, malawak na itinuturing ang kilusan bilang mahalagang pananggalang laban sa agresyon ng Israel.
Sa kabila ng madalas na mga pag-atake sa himpapawid at paglabag sa soberanya ng Lebanon ng Israel, nananatiling tanging puwersang may kakayahang tumutol at pigilan ang okupasyon ang Hezbollah.
Mariing kinondena ng mga opisyal ng Lebanon ang patuloy na okupasyon ng Israel sa limang posisyon sa timog Lebanon, na tinawag nilang lantad na paglabag sa kasunduan ng tigil-putukan.
Habang hinaharap ni Punong Ministro Nawaf Salam ang tumaas na presyur mula sa US at Israel upang itulak ang pagdidisarma sa Hezbollah, tinanggap niya ang pagpapalawig ng mandato ng UNIFIL ngunit iginiit ang pangangailangang umatras ang Israel mula sa mga sinasakop na lupain ng Lebanon.
Ayon sa mga kritiko, hindi ganap na maipatutupad ng Lebanon ang soberanya sa katimugang bahagi nito hangga’t nananatili ang mga puwersa ng Israel at patuloy ang kanilang mga pag-atake.
Habang lumalakas ang panawagan mula sa Washington at Tel Aviv na tanggalan ng armas ang Hezbollah, iginiit naman ng maraming mamamayan ng Lebanon na ang tunay na isyu ay ang patuloy na paglabag ng Israel sa kanilang pambansang soberanya.
