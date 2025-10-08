Sheikh Naeem Qassem: “Palaging Nasa Panig ng Resistensya ang Iran — Kayo ay Isang Halimbawa para sa Buong Mundo”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang mensaheng video na ipinadala sa pambansang pagtitipon na “Iran Hamdel” sa Hosseiniyeh ni Imam Khomeini (r.a.) ngayong Martes, Sheikh Naeem Qassem, Deputy Secretary General ng Hezbollah Lebanon, ay nagpasalamat sa pamumuno, sambayanan at pamahalaan ng Iran dahil sa kanilang matatag na suporta sa Axis of Resistance — lalo na laban sa mga agresyon ng Israel at Amerika.
Pahayag ni Sheikh Naeem Qassem
“Ipinagmamalaki kong ibalita na ang mga anak ni Sayyid Hassan ay mga matapang na mandirigma; ang mga pamilya, martir at mga kumander ng Hezbollah ay mananatiling matatag at hindi hahayaang makamit ng Israel ang kanilang mga layunin. Sa tulong ng Diyos, malakas kami.”
Pinuri niya ang pamunuan at mamamayang Iranian:
“Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng suporta ng Islamikong Republika — mula kay Imam Khamenei, sa IRGC, sa bayaning sambayanang Iranian, sa pamahalaan at mga pwersang panseguridad. Ramdam naming kasama namin ang buong Iran, at dahil dito, lumakas ang aming loob at kakayahan.”
Iran bilang Halimbawa ng Katatagan
Pinuri ni Sheikh Qassem ang Iran dahil sa 12 araw nitong matatag na paninindigan laban sa agresyon ng Israel at Amerika:
“Ipinakita ninyo sa buong mundo ang isang modelo ng paglaban — kung paano manindigan laban sa pananakop at agresyon. Sa pamumuno ni Imam Khamenei at sa pagkakaisa ng sambayanan at hukbong sandatahan, nakamit ninyo ang mga tagumpay na tatatak sa kasaysayan.”
Ayon pa sa kanya:
“Alam namin na binabayaran ng Iran ang halaga ng pagtindig sa panig ng katotohanan, ng resistensya, ng Palestine at ng lahat ng mga bansang nangangailangan ng suporta. Ngunit ito ang Iran — isang halimbawa ng dangal at karangalan, na walang hinihinging kapalit para sa pagwagayway ng bandilang ito na kailanman ay hindi babagsak.”
Pagharap ng Iran sa mga Parusa
Tinukoy ni Sheikh Qassem ang patuloy na mga parusa laban sa Iran:
“Muling ipinataw ang mga parusa laban sa Iran ngayon. Ngunit kailan ba talaga ito natigil? Simula pa noong 1979, 46 taon nang may mga parusa, ngunit mas lalo lamang lumalakas ang sambayanang Iranian, patunay na sila ay tunay na nasa panig ng katotohanan at paglaban.”
Pangwakas na Mensahe
“إنشاءالله که شما به یاری خداوند متعال پیروز هستید — At sa tulong ng Kataas-taasang Diyos, kayo ay magtatagumpay.”
“وکان حقًا علینا نصر المؤمنین” — “At tungkulin Namin ang tulungan ang mga mananampalataya.” (Qur’an 30:47)
Buod:
Pinuri ni Sheikh Naeem Qassem ang Iran bilang matatag na haligi ng Resistensya.
Itinuring niya itong modelo para sa mundo sa harap ng pananakop ng Israel at Amerika.
Binanggit niya na hindi kailanman napigilan ng mga parusa ang paglakas ng Iran.
Inulit niya ang pangakong ang Hezbollah at mga alyado nito ay hindi susuko hanggang makamit ang hustisya para sa Palestine.
