Sheikh Ali Salman mula sa bilangguan: “Kung ako ay nasa labas, nanaisin kong makasama ang mga malalayang tao sa ‘Global Sumud Flotilla’”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sheikh Ali Salman, Kalihim-Heneral ng Al-Wefaq Islamic Society sa Bahrain, ay nagpadala ng mensahe mula sa loob ng bilangguan bilang pakikiisa sa mga lumahok sa “Sumud Flotilla” — isang internasyonal na konboy na nagtangkang maghatid ng tulong sa Gaza bago ito harangin ng mga puwersang Israeli sa pandaigdigang karagatan.
Pahayag mula sa bilangguan
“Pagbati at pagpupugay sa inyo, mga malalayang tao, na pinili ang landas ng budhi ng tao at dignidad sa pagtatanggol sa mga inaapi sa Gaza. Ang inyong ginawa ay patunay na ang sangkatauhan ay buhay pa at hindi manhid sa paghihirap ng iba.”
Binanggit ni Sheikh Salman na ang kilos ng mga kalahok sa flotilla ay:
“isang marangal na gawa, kinikilala ng lahat ng relihiyon, batas at kaugalian — isang patunay na ang konsensiya ng tao ay hindi pa patay. Ang inyong pagkilos ay isang karangalan para sa ating lahat.”
Panawagan ng pagkakaisa
“Ipinagmamalaki ko kayo at ang inyong katatagan. Nawa’y magpatuloy ang agos ng pagkakaisa at pagtulong sa mga inaapi hanggang sa tuluyang matapos ang pagdurusa at ang pagpatay ng lahi.”
“Kung ako ay nasa labas ng bilangguan, nanaisin kong makasama kayo at maging kabahagi ng dakilang karangalang ito ng sangkatauhan.”
