Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- “Ang Zionistang rehimen ay tumanggap ng hindi maibabalik na pagkatalo — isang lindol na sumira sa mga pundasyon ng kanilang kapangyarihan, na mahirap nang itayo muli.”
Mula sa pagsasara ng mga daungan hanggang sa pagbagsak ng ekonomiya
Isang “hindi na maibabalik” na pagkatalo
Ilang araw matapos magsimula ang Operation Al-Aqsa Storm noong Oktubre 7, 2023, sinabi ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko ng Iran na:
Dalawang taon na ang lumipas, at ayon sa mga pahayag ng mga media at pampulitikang sentro ng Kanluran, Arab at Amerika, ang Israel ay nakakaranas ng isang malawakang pagbagsak sa ekonomiya, politika, at militar.
Ekonomikong giyera: mula Yemen patungo Tel Aviv
Ipinunto ng manunulat na si Mohammad Abdul Momen al-Shami:
Bawat misil na pinaputok mula Yemen patungong mga daungan ng Israel ay direktang dagok sa Tel Aviv Stock Exchange.
Tumataas ang gastos sa seguro at transportasyon habang bumababa ang kumpiyansa ng mga banyagang mamumuhunan.
Ito ay isang tahimik ngunit mabisang ekonomikong digmaan na dahan-dahang sumasakal sa Israel.
Matapos ideklara ng Sana’a na ang Red Sea ay hindi na ligtas na ruta para sa mga barkong patungo Israel, naging realidad ang banta — hindi lamang retorika. Sa bawat bagong pagbabanta, mas lumalaki ang presyur sa pandaigdigang kalakalan.
Pagguho ng modelo ng “matatag na ekonomiya”
Ang dating ipinagmamalaking “matatag na ekonomiya” ng Israel ay ngayon:
huminto ang maraming sektor ng produksyon, bumagsak ang turismo, tumakas ang mga mamumuhunan, bumaba ang kumpiyansa sa pera at pamilihan, at doble ang gastusin sa depensa.
Bawat missile interception ng Iron Dome ay nangangahulugang milyun-milyong dolyar na gastos, na nagpapalala sa krisis sa loob.
Mga palatandaan ng krisis
Tumataas ang utang ng gobyerno.
Bumibilis ang pag-alis ng foreign investment.
Tumataas ang inflation at kawalan ng trabaho.
Bawat bagong opensiba ng resistance ay nangangahulugan ng dagdag na premium sa insurance ng barko at pagtaas ng presyo ng enerhiya sa pandaigdigang merkado.
Reaksyon ng U.S. at mga lobi
Upang pigilan ang pagbagsak, mabilis na kumilos ang Washington at mga Zionistang lobi sa:
Pagbibigay ng bilyong dolyar bilang tulong pinansyal at militar.
Paggamit ng media at pampinansyal na presyon upang “panatilihing buhay” ang ekonomiya ng Israel.
Ngunit ayon sa ulat, ito ay parang artipisyal na paghinga para sa isang sistemang nasa agaw-buhay — hindi tunay na solusyon.
Yemen bilang bagong estratehikong aktor
Hindi lamang armas ang ginamit ng Yemen — ginamit din nito ang heograpikal na kalamangan sa Red Sea bilang ekonomikong sandata:
“Ang Red Sea ay hindi na ligtas para sa mga barkong patungong mga daungan ng okupasyon,” — Sana’a.
Ipinakita ng Yemen na hindi na sapat ang arsenal militar ng Israel upang maprotektahan ang sarili laban sa mga estratehikong economic chokepoints.
Simula ng bagong yugto
Ang Oktubre 7 ay hindi lang isang petsa ng labanan, kundi:
isang sandali ng pambansang pagkagising sa maraming bansa,
pagbagsak ng mito ng “hindi matitinag” na ekonomiya ng Israel, at pagsilang ng isang bagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
“Ang bawat dolyar ng tulong ng Amerika ay hindi nakakapagpanumbalik sa pundasyong bumagsak. Ang mga imperyo ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagtitibay ng mga tao at dignidad.”
Konklusyon
Ayon sa may-akda:
Ang pagbagsak ng ekonomiya ng Israel ay hindi “pansamantala” — ito ay istruktural.
Ang Yemen at ang axis ng resistansiya ay matagumpay na dinala ang labanan sa puso ng ekonomiyang pandaigdig.
At habang patuloy ang pagsisikap ng mga lobi upang “iligtas” ang Israel, ang mga patakaran ng digmaan ay nagbabago — patungo sa ekonomikong pagguho ng okupasyon at pagtaas ng kapangyarihan ng mga bansang lumalaban.
