Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsiyo ng Hukbong Sandatahan ng Israel ngayong Martes na apat na drone mula Yemen ang kanilang nasabat habang patungo sa lungsod ng Eilat sa timog ng nasabing rehimen.
Ayon sa pahayag ng IDF:
Tatlong drone ang pumasok sa himpapawid ng Eilat bago tuluyang na-intercept ng mga air defense system.
Ang ikaapat na drone ay nasabat bago pa man makapasok sa lungsod.
Noong 24 Setyembre 2025, isang drone mula Yemen ang bumagsak at sumabog sa isang turistang lugar sa Eilat — kung saan 22 Israeli ang nasugatan at dalawa sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon.
Sa mga nakalipas na buwan, de-daan na missile at drone attacks na ang inilunsad ng mga armadong pwersa ng Yemen laban sa:
mga target sa loob ng Israel, at mga barkong may kaugnayan sa Israel sa Dagat na Pula.
Iginiit ng mga opisyal ng Yemen na ang mga pag-atakeng ito ay bahagi ng kanilang pakikiisa sa mamamayang Palestino at bilang tugon sa malawakang pagpatay at pambobomba ng Israel sa Gaza.
Mula pa noong 7 Oktubre 2023, ang digmaan ng Israel laban sa Gaza — sa tulong ng Estados Unidos — ay nagresulta sa higit 67,160 patay at 169,679 sugatan, karamihan ay mga bata at kababaihan. ⚠️ Ang patuloy na pagkubkob ay nagdulot din ng matinding kagutuman sa rehiyon.
