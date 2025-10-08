Taliban FM sa Moscow Format Meeting: “Napaka-positibo ng pananaw ng mga bansa tungkol sa Afghanistan”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inilarawan ni Amir Khan Muttaqi, acting foreign minister ng Taliban, bilang “napaka-positibo” ang pananaw ng mga kalahok na bansa tungkol sa Afghanistan sa ika-7 round ng “Moscow Format” meeting na ginanap ngayong Martes.
Ayon kay Muttaqi matapos ang sesyon ng pagpupulong:
“May pagkakaisa ang mga bansa pagdating sa pakikipagtulungan sa Afghanistan. Nakikita nila nang may pag-asa ang aming mga pagsisikap sa paglaban sa terorismo at ilegal na droga.”
Dagdag niya:
Itinanggi ng Taliban ang presensya ng ISIS at iba pang armadong grupo sa loob ng Afghanistan,
Itinuro niyang nasa labas ng bansa ang pangunahing pinagmumulan ng mga problema sa seguridad.
Ang pahayag na ito ay tugon sa isang pagpupulong sa New York kung saan binigyang-diin ng mga foreign ministers ng Russia, Iran, China at Pakistan na ang pagkakaroon ng mga grupong terorista sa Afghanistan ay banta sa rehiyon at buong mundo.
Layunin ng Moscow Format:
Pagpapatibay ng politikal, pang-ekonomiya, at seguridad na katatagan sa Afghanistan,
Pagpapalakas ng koordinasyon ng mga bansa sa rehiyon.
Kalahok na mga bansa:
Russia, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, at Uzbekistan.
