Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ni Mohammad Eslami, pinuno ng Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), na patuloy ang produksyon ng radiopharmaceuticals sa Iran at nakatakda itong magtayo ng walong (8) nuclear power plants sa pakikipagtulungan sa Russia.
Pangunahing punto ng pahayag ni Eslami:
Hindi titigil ang radiopharmaceutical production, na may malaking pakinabang sa publiko at ekonomiya ng bansa.
Sa pagitan ng 2022–2024, umabot sa 500 siyentipiko at teknolohikal na tagumpay ang naitala ng Iran.
Nasira ang ilang pasilidad nukleyar ng Iran sa panahon ng kamakailang 12-araw na digmaan na ipinataw
Kooperasyon sa Russia:
Nilagdaan ng Iran at Russia ang isang protocol para sa pagtatayo ng 8 planta ng nukleyar:
1 operational na,
2 under construction,
5 pa ang itatayo sa Hormozgan Province na may kabuuang kapasidad na 5,000 megawatts.
Pagbatikos sa IAEA:
Binatikos ni Eslami ang International Atomic Energy Agency (IAEA) sa diumano’y pagkabigong protektahan ang kompidensyal na impormasyon ng Iran kahit pa paulit-ulit silang nagbigay ng babala.
Binigyang-diin din niya na ang negosasyong politikal ay responsibilidad ng Foreign Ministry sa ilalim ng gabay ng Supreme National Security Council (SNSC).
Tugon ng Parlamento:
Ayon kay MP Ebrahim Rezaei, ang National Security and Foreign Policy Commission ng Parlamento ng Iran ay naghahanda ng isang response plan kaugnay ng pag-activate ng snapback mechanism ng European troika (Britanya, Pransya, Alemanya).
Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Iran upang palakasin ang kakayahan sa enerhiyang nukleyar at maging mas independiyente sa larangan ng teknolohiya at ekonomiya.
