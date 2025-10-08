Israel Inalis si Greta Thunberg at Iba Pang Aktibista ng Flotilla

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inalis ng Israel ang 171 pang aktibista mula sa Global Sumud Flotilla, kabilang si Greta Thunberg, kasabay ng mga ulat ng pang-aabuso at hindi makataong pagkakakulong. Ikinuwento ng mga aktibista na pinagkaitan sila ng pagkain at gamot, at isinailalim sa kahihiyan.
Inalis ng Israel ang mas maraming aktibista na dati nitong dinakip matapos mapigilan ang flotilla na nagdadala ng tulong pantao sa Gaza habang nasa pandaigdigang tubig.
Sa isang pahayag nitong Lunes, kinumpirma ng mga awtoridad ng Israel ang deportasyon ng karagdagang 171 detainees, na nagtataas sa kabuuang bilang ng inalis sa 341 mula sa 479 aktibista.
Kabilang sa mga inalis si Greta Thunberg, na ayon sa ulat ay ipinadala sa Greece, habang ang iba ay sa Slovakia.
Ipinakita sa telebisyon ang pagdating ni Thunberg sa paliparan ng Athens, kung saan sinalubong siya ng mga tagasuporta na may dalang bandila ng Palestina.
Halos 500 aktibista ang na-detain sa flotilla, na may layuning basagin ang blockade ng Israel sa Gaza.
Ilang mga aktibista na pinalaya na ang nag-ulat ng pang-aabuso ng mga pwersa ng Israel, kabilang si Thunberg, na diumano ay “hinila sa lupa” at “pinilit halikan ang mga bandila ng Israel.”
Nagbahagi ng kaparehong karanasan sina Hazwani Helmi mula Malaysia at Windfield Beaver mula sa Amerika sa paliparan ng Istanbul, na nagsasabing si Thunberg ay itinutulak at pinaparada kasama ang bandila ng Israel.
“Isa itong sakuna. Tinuring nila kaming parang hayop,” sabi ni Helmi, dagdag pa na pinagkaitan ng pagkain, malinis na tubig, at gamot ang mga detainees.
Inilarawan ng Foreign Minister ng Sweden na si Maria Malmer Stenergard ang mga ulat ng pang-aabuso kay Thunberg bilang “napakagrabe” kung mapapatunayan.
Nahadlangan ng mga pwersa ng Israel ang flotilla sa pagitan ng Miyerkules at Huwebes, habang nasa pandaigdigang tubig malapit sa baybayin ng Gaza.
Sinakop ng mga pwersa ng Israel ang higit 40 bangka, dinakip ang mga aktibista, at dinala sa mga detention center sa mga teritoryong okupado ng Israel.
Ilang detainees ang dinala sa Ketziot Prison sa Negev Desert, isang pasilidad na kilala sa umano’y paglabag sa karapatang pantao.
Nag-ulat ang mga pinalayang aktibista mula Switzerland at Spain na nakulong sila sa hindi makataong kondisyon.
Sinabi ng Italian journalist na si Saverio Tommasi na itinago ng mga sundalo ng Israel ang gamot at tinrato ang mga detainees “parang mga unggoy.”
Ang mga alegasyong ito ay nagpalala ng pandaigdigang pagtutok sa paraan ng Israel sa pagtrato sa mga aktibista ng flotilla.
Naganap ang malawakang protesta sa mga pangunahing lungsod sa Europa, Asya, at Latin Amerika nitong Biyernes bilang pagpapakita ng pakikiisa sa Palestina at pagtutol sa agresibong aksyon ng Israel laban sa Global Sumud Flotilla.
