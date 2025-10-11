Dating Tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Pransya sa Panayam sa ABNA: Ang “Trigger Mechanism” ay Para Lamang Mapasaya si Trump / Natag

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Maraming tagamasid at analista ang naniniwalang ang hakbang ng European Troika (Britanya, Pransya, at Alemanya) sa pag-aktibo ng “snapback” sanctions o mekanismong gatilyo (trigger mechanism) ay bunga ng matinding presyur mula sa Estados Unidos, at ang mga epekto nito sa Iran ay mas maliit kaysa sa ipinapakalat na propaganda at digmaang sikolohikal na kasalukuyang laganap sa mga midya at opinyong publiko sa Iran.
Mainit ngayong pinag-uusapan sa mga pampulitikang bilog ang snapback mechanism at ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Iran.
Ang Britanya, Pransya, at Alemanya—na tinatawag na European Troika—ay muling nagpatupad ng mga parusang ipinataw ng United Nations laban sa Iran, sa ngalan ng “pagpapanatili ng non-proliferation order.” Tinuligsa ito ng Iran bilang pagpapahina sa diplomasya, at muling iginiit na nananatili itong tapat sa prinsipyo ng dayalogo at negosasyon, ngunit hindi kailanman susuko sa labis na paghingi ng Kanluran.
Panayam kay Marc Finaud, dating tagapagsalita ng French Ministry of Foreign Affairs at kasalukuyang senior adviser sa Geneva Centre for Security Policy (GCSP)
ABNA: Sa kabila ng pagsisikap ng delegasyong Iranian, kabilang ang Pangulo at lalo na si Abbas Araqchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas, upang makipagkasundo sa tatlong bansang Europeo hinggil sa hindi pag-aktibo ng mekanismong gatilyo, nabigo ang mga negosasyon. Bakit kaya?
Finaud: Hindi matitiyak ang eksaktong dahilan, ngunit isang paliwanag ay nadismaya ang mga Europeo. Nagsimula silang makipag-negosasyon noong 2003, na humantong sa nuclear deal (JCPOA) noong 2015, ngunit hindi nila napigilan ang paglala ng tensyon sa pagitan ng US at Iran.
Ang Estados Unidos, sa pag-atras mula sa kasunduan noong 2018, ang siyang lumikha ng kasalukuyang krisis; habang ang Iran naman, bilang tugon, dahan-dahang itinigil ang pagpapatupad ng mahahalagang probisyon ng JCPOA simula 2019.
Ipinahayag ng mga Europeo ang kanilang pagkabahala sa kakulangan ng transparency ng Iran hinggil sa mataas na antas ng enriched uranium, kakulangan ng inspeksyon ng IAEA, at kawalan ng direktang negosasyon sa Estados Unidos. Kaya’t ginamit nila ang terminong “substantial non-performance” at dumulog sa UN Security Council batay sa mga ulat ng IAEA.
ABNA: Sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na nagkaroon sila ng kasunduan sa tatlong bansa para palawigin ang mekanismo, ngunit tinanggihan ito ng Amerika. Paano ninyo ito ipinaliliwanag?
Finaud: Hindi malinaw kung may ganap na kasunduan talaga. Marahil kulang sa oras para mapag-usapan ang lahat ng detalye ng napakakumplikadong kasunduan. Gayunman, mula nang hindi na makapag-aktibo ang US ng snapback matapos itong umatras sa JCPOA, pinilit nitong ang mga Europeo na ang gumawa nito.
Posibleng ang mga Europeo ay nagnanais lamang mapaluguran ang administrasyong Trump, umaasang makakatulong ito sa isang diplomatikong solusyon o maging sa pagtigil ng digmaan sa Gaza.
ABNA: Ano ang magiging epekto ng muling pagpapatupad ng mga parusa sa Iran at sa European Union?
Finaud: Mas lilinaw ito sa pagkatapos ng pagkapaso ng JCPOA sa Oktubre 18. Ang pagbabalik ng mga parusang UN laban sa programang nuklear at misil ng Iran ay tiyak na magkakaroon ng epekto, ngunit hindi nito direktang maaapektuhan ang eksport ng langis at gas, na sakop ng unilateral sanctions ng US at EU.
Mula pa noong 2018, natagpuan na ng Iran ang mga paraan upang mabawasan ang epekto ng mga parusa, kabilang ang barter trade sa Russia at patuloy na pagbebenta ng langis at gas sa China at India.
Para naman sa European Union, magiging kontra-produktibo ang pagbabalik ng mga parusa dahil matatakot ang mga kumpanyang Europeo na makipagkalakalan sa Iran dahil sa panganib ng secondary US sanctions. Dagdag pa rito, kung nagtagumpay ang mga negosasyon ng US at Iran, malamang ay gagamitin ito ni Trump para palitan ang EU sa merkado ng Iran.
ABNA: Ano ang epekto ng kawalan ng kalayaan ng mga bansang Europeo sa kanilang mga desisyon, lalo na sa relasyon sa US, Iran, at sa giyera sa Ukraine?
Finaud: Totoo, hindi pa kailanman naging ganito kalaki ang pagdepende ng Europa sa Estados Unidos. Nagsimula ito sa trade war ni Trump, sa kahilingan ng US na dagdagan ng mga Europeo ang kanilang military spending sa pagbili ng kagamitang Amerikano, at sa pagtutulak ng US na ipaubaya sa Europa ang responsibilidad sa giyera sa Ukraine.
Ngunit kung dumating ang panahon na maramdaman ng Europa na hindi na ito maaaring umasa sa US para sa seguridad, tiyak na magsusumikap itong maging mas independiyente.
ABNA: Paano ninyo nakikita ang hinaharap ng Iran sa pulitika? May pag-asang magtagumpay ang diplomasya o may bagong digmaan na darating?
Finaud: Kung pagbabatayan natin ang realidad, marahil sa huli ay makakamit ang mapayapang diplomatikong solusyon batay sa mutwal na konsesyon. Ngunit gaya ng alam natin, sa bawat panig ay may mga radikal na mas pinipili ang komprontasyon at paggamit ng puwersang militar.
Dahil dito, mahalaga na ang mga mamamayan at lipunang sibil sa lahat ng kasangkot na bansa ay magsanib upang itaguyod ang mga mapayapa at multilateral na solusyon.
