Pag-amin ng Isang Opisyal na Israeli: Hindi Natalo o Nadi-disarmahan ang Hamas — Katulad ng Hezbollah!

Isang miyembro ng Knesset (parlyamento ng Israel) ang umamin sa kabiguan ng mga patakaran ng pamahalaan ni Netanyahu hinggil sa digmaan sa Gaza.
Sa panayam na ipinalabas ng Channel 14 ng Israel, sinabi ni Amit Halevi, kasapi ng Likud Party, na matapos ang lahat ng panahong ito, “ang Hamas ay hindi natalo at hindi rin nadi-disarmahan — eksaktong katulad ng Hezbollah.”
Dagdag pa ni Halevi:
“Hindi nila kailanman isusuko ang kanilang mga armas, at hindi sila madi-disarmahan. Dapat tayong matuto mula sa kaso ng Hezbollah — sa kabila ng lahat ng presyur, hindi sila nagbigay kahit isang Kalashnikov!”
Ang dating kasapi ng Foreign Affairs Committee ng Knesset ay binigyang-diin pa:
“Dapat nating sabihin ang totoo sa mga tao at huwag magbenta ng ilusyon. Mangyayari muli ang tulad ng nangyari noong Oktubre 7—kung hindi ngayon, sa loob ng 10, 20, o 30 taon. Mayroon silang daan-daang libong mandirigma sa ngayon.”
Sa gitna ng digmaan at mga krimen ng rehimeng Israeli laban sa mamamayan ng Gaza, naging mainit na balitaktakan sa Knesset sa pagitan ni Halevi at Katz, Ministro ng Digmaan ng Israel, ang naging dahilan ng pagpapatalsik kay Halevi mula sa Komite ng Ugnayang Panlabas at Depensa.
Sa naturang pagtatalo, sinabi ni Halevi:
“Walang konkretong planong operatibo para tapusin ang labanan laban sa Hamas.”
Na sinagot naman ni Katz ng matalim na pahayag:
“Wala kang alam. Puro kalokohan lang ang sinasabi mo.”
