Binuksan Muli ng India ang Embahada Nito sa Kabul / Magpapadala ang Pamahalaang Taliban ng mga Diplomat sa New Delhi

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos ang dalawang taong pagsasara, inihayag ng India na muling bubuksan nito ang embahada sa Kabul, habang ipinahayag ng kalihim ng ugnayang panlabas ng pamahalaang Taliban na magpapadala rin sila ng mga diplomat sa New Delhi. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pagsisikap ng dalawang panig na ibalik sa normal na kalagayan ang kanilang relasyon.
Itaas ng India ang antas ng ugnayan nito sa pamahalaang Taliban at muling bubuksan ang embahada na isinara noong 2021, nang muling makabalik sa kapangyarihan ang Taliban.
Kasabay nito, ipinahayag ng Minister of Foreign Affairs ng Taliban, si Amir Khan Muttaqi, na magpapadala rin sila ng mga diplomat sa India.
Matatandaang isinara ng India ang embahada nito sa Kabul matapos ang pag-alis ng mga pwersang NATO na pinamunuan ng Estados Unidos, ngunit noong 2022 ay nagtatag ito ng maliit na misyon upang mapadali ang kalakalan, tulong medikal, at makataong operasyon.
Sa kasalukuyan, labindalawang bansa kabilang ang Tsina, Rusya, Iran, Pakistan, at Turkey ang may embahada sa Kabul. Sa mga ito, ang Rusya lamang ang opisyal na kumikilala sa pamahalaang Taliban, kahit pa ang mga ministro nito ay nasa ilalim ng mga parusa ng United Nations, kabilang ang travel ban at pag-freeze ng ari-arian.
Mga Motibong Pampulitika
Ang anunsyong ito ng India ay inilabas kasabay ng pagpupulong sa New Delhi sa pagitan nina Subrahmanyam Jaishankar, ministro ng ugnayang panlabas ng India, at Amir Khan Muttaqi, ministro ng ugnayang panlabas ng Taliban, na nasa anim na araw na pagbisita sa India matapos maalisan ng travel ban.
Ito ang unang opisyal na pagbisita ng isang mataas na opisyal ng Taliban sa India mula noong 2021.
Sa panayam, sinabi ni Muttaqi na itaas ng India ang teknikal na misyon nito sa Kabul tungo sa ganap na diplomatikong embahada, at magpapadala rin ang Afghanistan ng sariling mga diplomat sa India.
Dagdag niya, ang layunin ay dahan-dahang ibalik sa normal ang relasyon ng dalawang bansa.
Ayon kay Harsh Pant, pinuno ng departamento ng foreign policy ng Observer Research Foundation sa India, parehong sinusuri muli ng India at ng Taliban ang kanilang relasyon dahil sa tensiyon sa Pakistan at pag-aalala ng New Delhi sa lumalawak na impluwensiya ng Tsina sa Afghanistan.
Naniniwala ang mga tagasuri na ang pagbisita ni Muttaqi sa India ay bahagi ng pagsisikap ng Taliban na palawakin ang ugnayan nito sa mga rehiyonal na kapangyarihan, upang mapalakas ang ekonomiya at, sa kalaunan, makamit ang opisyal na pagkilala sa diplomasya.
Pagsisikap para sa Kooperasyon at Katatagan sa Rehiyon
Sa kanyang talumpati, binigyang-diin ni Muttaqi ang mga kasalukuyang hakbang upang labanan ang terorismo, at sinabi na hindi pahihintulutan ng pamahalaang Afghan na magamit ang kanilang teritoryo upang atakihin ang ibang bansa.
Idinagdag pa niya:
“Umaasa kami na lalawak ang opisyal na komunikasyon sa pagitan ng Afghanistan at India sa iba’t ibang larangan.”
Samantala, sinabi ni Jaishankar na buo ang suporta ng India sa soberanya, integridad, at kalayaan ng Afghanistan, at na ang pagpapalakas ng kooperasyon ay makatutulong sa pambansang pag-unlad ng Afghanistan at sa katatagan ng buong rehiyon.
Binanggit din niya na ang teknikal na misyon ng India sa Kabul ay itataas sa antas ng embahada, bagaman walang ibinigay na tiyak na iskedyul para sa pagbabago.
…………
328
Your Comment