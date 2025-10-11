Pinawalang-sala ng Korte sa Britanya ang Lalaking Nasangkot sa Pagsusunog ng Qur’an sa London

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pinawalang-sala ng Korte ng Apela ng London ang isang lalaki na nahatulan dahil sa pagsusunog ng isang kopya ng Banal na Qur’an sa harap ng Embahada ng Turkey sa London, at binawi ang multang £240 na ipinataw sa kanya, sa pagbanggit ng karapatang malayang pagpapahayag (freedom of speech).
Ang insidente ay naganap noong Pebrero 13, 2025, nang si Hamid Kocskun, 51 taong gulang at ipinanganak sa Turkey, ay sumigaw ng mga mapanirang slogan laban sa Islam bago sunugin ang isang kopya ng Qur’an sa labas ng konsulado ng Turkey sa London.
Si Kocskun ay una nang nahatulan sa Southwark Criminal Court sa kasong paglabag sa kaayusan ng publiko na may pinalalang parusa dahil sa pag-udyok ng poot sa relihiyon.
Subalit nitong Biyernes, ibinasura ni Judge Joel Benathan ng Korte ng Apela ang hatol at binigyang-diin na ang batas ng Britanya ay hindi nagtatadhana ng parusa sa pamumusong o insultong panrelihiyon.
Sinabi ng hukom:
“Ang pagsusunog ng Qur’an ay maaaring nakagugulat at nakasasakit sa maraming Muslim. Gayunman, ang batas kriminal ay hindi ipinataw upang pigilan ang mga tao na makaramdam ng pagkainsulto o pagkagalit, gaano man ito kalalim. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay dapat ding sumaklaw sa mga pahayag na nakagugulat, nakasasakit, o nakakagalit.”
Sa unang paglilitis, sinabi ng tagausig na hindi si Kocskun hinatulan dahil lamang sa pagsunog ng Qur’an, kundi dahil sa paglikha ng kaguluhan sa publiko.
Ngunit ayon sa bagong desisyon ng korte, walang sapat na ebidensiya na ang kanyang ginawa ay nagdulot ng kaguluhan o banta sa kaligtasan ng sinuman.
Si Kocskun, anak ng amang Kurdish at inang Armenian, ay nakatira sa gitnang bahagi ng Inglatera at itinanggi ang mga paratang, sinasabing ang kanyang ginawa ay protesta laban sa pamahalaan ng Turkey.
Habang nagsasagawa ng pagsusunog, inattack siya ng isang lalaking may dalang patalim, sinipa, at dinuraan sa mukha.
…………..
328
Your Comment