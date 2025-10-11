Isang Mamamayang Shia sa Syria, Nasugatan sa Pag-atake ng mga Armadong Hindi Kilala

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang mamamayang Shia Syrian ang nasugatan sa isang pag-atake ng mga armadong hindi kilala sa hilagang kanayunan ng lungsod ng Aleppo.
Ang biktima, isang pastol na taga-lungsod ng al-Zahra (na mayoryang Shia ang populasyon), ay tinamaan ng maraming tama ng bala matapos pagbabarilin ng mga hindi nakilalang salarin habang siya ay nasa malapit sa isang football field at sa pangunahing kalsada sa timog ng lungsod ng al-Zahra, sa hilagang bahagi ng Aleppo, Syria.
Ang pag-atakeng ito ay naganap ilang araw lamang matapos ang isang tangkang pagpaslang sa isa pang residente ng mga Shia-dominanteng lungsod ng Nubl at al-Zahra, kung saan ang biktima ay binaril habang nagtatrabaho sa isang poultry farm sa parehong rehiyon.
