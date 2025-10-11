Imam sa Friday Prayer ng Tehran: Walang Kinalaman ang mga Europeo sa Aming Kakayahang Misayl / Ang Tatlong Isla ay Hindi Maaaring Ihiwalay sa Aming Te

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Itinuligsa ni Hojjat al-Islam Mohammad Javad Haj Ali Akbari, khatib (tagapagsalita) sa Friday Prayer ng Tehran, ang kamakailang pahayag ng pakikialam na inilabas sa pinagsamang pagpupulong ng mga ministro ng Gulf Cooperation Council (GCC) at ng European Union (EU).
Binigyang-diin niya na ang tatlong isla — Greater Tunb, Lesser Tunb, at Abu Musa — ay palaging bahagi ng Iran at mananatiling gayon magpakailanman.
Sinabi niya:
“Ang mga pahayag na ito ay walang batayan, bastos, at malinaw na panghihimasok. Sinasabi namin sa mga Europeo: ayusin muna ninyo ang inyong sariling mga problema! Ano ang kinalaman ninyo sa progra
Dagdag pa niya, ang mga kakayahang militar at misayl ng Iran ay isang pambansang isyu at hindi saklaw ng ibang bansa. Ayon sa kanya,
“Nakakatawa pa nga na sinasabi nilang dapat kaming makipagtulungan sa International Atomic Energy Agency — sino ba talaga ang unang huminto sa kooperasyong iyon?”
Tinawag din ng khatib ang pansin ng mga bansang karatig sa Persian Gulf, at sinabi:
“Dapat kayong matuto mula sa nakaraan. Sa halip na makipag-alyansa sa mga bansang hindi tumutupad sa kanilang mga pangako at ginagamit lamang kayo, makipagtulungan kayo sa Iran — ang inyong kapitbahay at pinakamalakas na tagasuporta.”
