Iran kinondena ang mga aksyong militar ng U.S. sa Caribbean; nagbabala ng pandaigdigang epekto

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mariing kinondena ng Iran ang mga kamakailang operasyon militar ng Estados Unidos sa rehiyong Caribbean, na tinawag nitong “mapang-udyok at nagpapasiklab ng kaguluhan”, at nagbabala na ang patuloy na kawalang-pakundangan at isang-panig na agresyon ng Washington ay nagdudulot ng malubhang banta sa pandaigdigang kapayapaan at katatagan.
Sa isang pahayag na inilabas nitong Biyernes, sinabi ng Tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran, si Nasser Kanaani Baghaei, na ang mga pag-atake ng militar ng U.S. sa mga bangkang pangisda sa rehiyon at ang mga banta nitong gumamit ng puwersa laban sa soberanya at teritoryal na integridad ng Venezuela ay “hayagang paglabag” sa Charter ng United Nations at mga prinsipyo ng pandaigdigang batas.
Ayon sa ulat ng IRNA, nanawagan si Baghaei sa Konseho ng Seguridad ng UN at kay Kalihim-Heneral António Guterres na kumilos agad kaugnay ng tinawag niyang “mapanganib na paglala” na dulot ng “ilegal na pakikialam ng Estados Unidos sa mga panloob na usapin ng Bolivarian Republic ng Venezuela,” isang soberanong kasapi ng UN.
Batay sa mga ulat, apat na nakamamatay na pag-atake na ang isinagawa ng militar ng U.S. sa Caribbean mula nang palawakin nito ang presensiya sa karagatan sa ilalim ng kampanyang inilarawan noon ni dating Pangulong Donald Trump bilang isang “armadong tunggalian” laban sa mga sindikatong nagtutulak ng droga.
Noong Huwebes, pormal na humiling ang pamahalaan ng Venezuela ng emerhensiyang pagpupulong ng UN Security Council upang talakayin ang mga kamakailang aktibidad militar ng U.S. malapit sa baybayin nito.
Noong nakaraang buwan, nagbabala si Pangulong Nicolás Maduro na anumang hakbang ng agresyon laban sa Venezuela ay magbubunga ng pinag-isang tugon mula sa mga bansa sa rehiyon, at binigyang-diin na “hindi kailanman magiging kolonya o tagasunod ng anumang banyagang kapangyarihan ang bansang Bolivarian.”
………..
328
Your Comment