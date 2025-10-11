Putin: Nais ng Israel na bawasan ang tensyon sa Iran, iwasan ang karagdagang alitan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na hiniling ng mga lider ng Israel sa kanya na iparating sa Iran na hindi sila naghahangad ng karagdagang alitan at nais nilang pababain ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
Tumaas ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel matapos isagawa ng rehimeng Zionista ang isang hindi makatarungang pag-atake laban sa Iran noong Hunyo 13, na nagpasiklab ng labindalawang araw na digmaan. Sa panahong iyon, pinatay ng Israel ang ilang mataas na opisyal militar at siyentistang nukleyar ng Iran at daang-daang sibilyan.
Nakialam din ang Estados Unidos, na bumomba sa tatlong pasilidad nukleyar ng Iran, isang paglabag sa internasyonal na batas.
Natapos ang labindalawang araw na digmaan noong Hunyo 24, matapos ang malalakas na ganting-atake ng Iran laban sa mga posisyon ng Israel at U.S., na nagpilit sa Israel na tumigil sa opensiba at magdeklara ng tigil-putukan.
Sa kanyang talumpati sa Central Asia–Russia Summit sa Dushanbe nitong Huwebes, sinabi ni Putin na hiniling ng mga opisyal ng Israel na maghatid siya ng mensahe sa Iran.
“Patuloy kaming nakikipag-ugnayan nang may tiwala sa Israel, at nakatanggap kami ng mga pahiwatig mula sa pamunuan ng Israel na nais nilang ipaabot sa aming mga kaibigang Iranian na ang Israel ay nagnanais ng mapayapang solusyon at ayaw ng anumang uri ng konfrontasyon,” ani Putin.
Dagdag pa niya, ang tanging makatuwirang paraan upang maresolba ang mga alalahanin tungkol sa programang nukleyar ng Iran ay sa pamamagitan lamang ng diplomasya.
“Walang ibang alternatibo kundi ang negosasyon. Nakikipag-ugnayan kami nang malapitan sa aming mga kaparehang Iranian at nararamdaman namin ang kanilang determinasyon na makahanap ng kapwa katanggap-tanggap na mga solusyon at muling pasiglahin ang konstruktibong ugnayan sa IAEA,” sabi pa ni Putin.
Ibinahagi rin niya na kamakailan ay bumisita sa Moscow ang Direktor-Heneral ng IAEA, si Rafael Grossi, at tinalakay nang detalyado ang isyu, kung saan binigyang-diin ni Grossi ang hangarin ng Iran na lutasin ang lahat ng natitirang usapin.
“Mayroon pa ring ilang teknikal na isyu, ngunit kapag naisakatuparan ang mga kasunduang naabot, ito ay makatutulong upang makamit ang panghuling kasunduan sa napakakomplikadong problemang ito sa rehiyon,” dagdag ng pangulo ng Russia.
Sinabi naman ng Iran na ang pinakahuling paglala ng sigalot hinggil sa programang nukleyar nito ay bunga ng mga napabaling pangako at ilegal na aksyon ng Estados Unidos at mga kaalyadong Europeo.
Nilagdaan ng Tehran ang Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) noong 2015, kung saan pumayag ito sa mahigpit na limitasyon ng mga aktibidad nukleyar kapalit ng pag-alis ng mga parusa. Ngunit iniwan ng U.S. ang kasunduan noong 2018, at nabigong tuparin ng mga Europeo ang kanilang mga obligasyon, dahilan upang unti-unting bawasan ng Iran ang mga ipinangako nitong hakbang.
Lalong lumala ang sitwasyon noong Hunyo nang atakihin ng U.S. at Israel ang mga pasilidad nukleyar ng Iran. Bilang tugon, itinigil ng Tehran ang pakikipagtulungan nito sa International Atomic Energy Agency (IAEA), na sinisisi ang kawalan ng aksyon ng ahensiya sa harap ng agresyon.
Noong Agosto 28, ipinatawag ng tatlong bansang Europeo ang snapback mechanism ng JCPOA upang ibalik ang mga parusa ng UN — na tinanggihan ng Iran bilang ilegal, dahil matagal nang umatras ang U.S. sa kasunduan at sumunod lamang ang Europa sa mga ilegal na hakbang.
Sinubukan ng Russia at China na palawakin ang diplomasya, ngunit nabigo ito sa UN Security Council noong Setyembre 26. Makalipas ang dalawang araw, ipinahayag ng Washington at mga kaalyado nito ang muling pagpapatupad ng mga parusa.
Noong Setyembre, nilagdaan ng Iran at IAEA sa Cairo ang isang bagong balangkas ng kooperasyon, ngunit iginiit ng mga opisyal ng Iran na hindi ito ipatutupad kung ibabalik ng Kanluran ang mga parusa.
