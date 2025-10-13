+ Video Mahigit 60,000 katao ang nagtipon sa malaking pagtitipon na “Aghyal Al-Sayyid” (Mga Henerasyon ni Sayyid) sa Beirut Sports Stadium

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagtitipong ito ay itinuturing na isa sa pinakamalalaking scout gatherings sa kasaysayan ng Lebanon, at dinaluhan ito ng mahigit 60,000 miyembro ng Imam Mahdi (a.s.) Scouts.
Iginanap noong Linggo, Oktubre 20, 2025, ang malaking pagtitipon na tinatawag na “Aghyal Al-Sayyid” (Mga Henerasyon ni Sayyid) sa Camille Chamoun Sports City sa Beirut, Lebanon, na dinaluhan ng higit sa 60,000 miyembro ng Imam Mahdi (a.s.) Scouts.
Ang pagtitipong ito ay isa sa pinakamalalaking scout gatherings sa kasaysayan ng Lebanon at ginanap sa ilalim ng islogan na “Inna ‘ala al-‘ahd ya Nasrallah” (Nanatili kami sa pangako, O Nasrallah) bilang pagpapakita ng katapatan sa layunin at landas ni Sayyid Hassan Nasrallah, ang lider ng Hezbollah.
Libu-libong kabataang scouts ng Hezbollah ang lumahok sa kaganapan na nakasuot ng magkakatulad na uniporme at may dalang mga bandila ng Resistansiya. Nagsagawa sila ng mga pagtatanghal ng awitin, parada, presentasyon ng grupo, at mga talumpati na nagpapakita ng pagkakaisa at sigla ng kabataang henerasyon ng Hezbollah.
Ang Imam Mahdi (a.s.) Scouts ay isang kultural at pang-edukasyong samahan na kaanib ng Hezbollah Lebanon. Itinatag ito noong dekada 1980 at aktibong gumaganap sa mga larangan ng kultura, edukasyon, relihiyon, at nasyonalismo sa iba’t ibang bahagi ng bansa — lalo na sa mga pamilyang sumusuporta sa kilusang Resistansiya.
