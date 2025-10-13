Sheikh Naeem Qassem: “Kayo ang mga nangunguna sa katapatan at katarungan na sumusunod sa landas ng Wilayah sa pamumuno ni Imam Khamenei.”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang malaking pagtitipon ng Imam Mahdi (a.s.) Scouts sa Camille Chamoun Sports City Stadium sa Beirut, na dinaluhan ng higit sa 70,000 kabataang lalaki at babae, sinabi ni Sheikh Naeem Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah.
“Kayo ang mga nagtataguyod ng tapat at makatarungang henerasyon na sumusunod sa landas ng Wilayah sa ilalim ng pamumuno ni Imam Khamenei. Si Shaheed Sayyed Hassan Nasrallah ang nagtanim ng diwa ng determinasyon at pag-asa para sa inyong kinabukasan. Kayo ay nasa landas ng resistensya na siyang pinakamahusay na pagpipilian sa lahat ng larangan.”
Binanggit niya na ang Imam Mahdi Scouts ay mga kabataang nagsusulong ng edukasyon batay sa tunay na Islam ni Propeta Muhammad (s.a.w.). Ayon sa kanya, ang pagtitipon ay hindi lamang paggunita sa Shaheed Sayyed Hassan Nasrallah at Shaheed Sayyed Hashem Safi al-Din, kundi pati na rin pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng pagkakatatag ng samahan.
Dagdag pa ni Sheikh Qassem:
“Kayo ay nagdadala ng bandilang magtutukoy ng direksyon ng inyong buhay. Nais naming tularan ninyo ang mga halimbawa nina Imam Hasan at Imam Husayn (a.s.) — mga huwaran ng katatagan at katarungan.”
“Ang pagiging scout sa pangalan ni Imam Mahdi (a.s.) ay nangangahulugang pagiging mga kawal ng hustisya sa landas ng pananampalataya.”
“Kayo ang ilaw ng gabay para sa kabataan.”
Binigyang-diin din niya:
“Ang resistensya ay hindi lamang laban sa kaaway; ito ay laban din sa sariling kahinaan, at nangangahulugan ng pananampalataya, katatagan, dangal at kalayaan.”
“Kayo ang pag-asa ng Lebanon — mga batang lalaki at babae na handang ipagtanggol ang pamilya at lupang tinubuan.”
“Nakikita namin sa inyo ang liwanag, kabutihan, sakripisyo at paglago ng isang henerasyong nakaugat sa katotohanan.”
Sa pagtatapos, sinabi niya:
“Ipinagmamalaki kong maging kasama ninyo. Mahal ko kayong lahat, at sama-sama nating hihintayin si Imam Mahdi (a.j.).”
Ang Imam Mahdi (a.s.) Scouts ay isang kultural at edukasyonal na organisasyong kaanib ng Hezbollah. Itinatag noong dekada 1980, ito ay aktibong gumaganap sa mga larangang kultural, edukasyonal, relihiyoso at makabansa sa buong Lebanon, lalo na sa mga komunidad na sumusuporta sa resistensya.
