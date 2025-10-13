Isinagawa ang Ika-Walong Pandaigdigang Pagpupulong para sa Solidaridad sa mga Batang Palestino, na may temang “Ang Bagong Henerasyon ay Magpapanatili

Pagpupulong sa Tehran para sa mga Batang Palestino
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Ika-Walong Pandaigdigang Pagpupulong para sa Solidaridad sa mga Batang Palestino ay ginanap noong Oktubre 20, 1404 (Iranian calendar) sa Tehran, bilang paggunita sa alaala ni martir Muhammad al-Durrah, mga batang martir ng Gaza, at ang 12-araw na paglaban. Dumalo ang mga kinatawan mula sa mga bansang Islamiko, mga diplomat, at mga lider ng kilusang paglaban.
Mga Dumalo at Tagapagsalita
Kabilang sa mga dumalo ay sina Ayatollah Akhtari (pinuno ng Komite para sa Suporta sa Rebolusyong Islamiko ng mga Palestino), Raji al-Koumi mula sa Gaza, Abdullah Safi al-Din (kinatawan ng Hezbollah sa Iran), Khaled Qaddoumi (kinatawan ng Hamas), Ibrahim al-Dailami (ambasador ng Yemen sa Iran), Nasser Abu Sharif (kinatawan ng Islamic Jihad), at mga opisyal mula sa Iran.
Mga Pangunahing Pahayag
Ayatollah Akhtari: Binatikos ang rehimeng Israeli bilang pinagmumulan ng pandaigdigang kawalan ng seguridad. Binanggit ang higit sa 76,000 martir, kabilang ang 20,000 bata, at hinikayat ang mundo ng Islam na tumulong sa muling pagtatayo ng Gaza.
Tinukoy ang operasyon noong Oktubre 7 bilang isang “makalangit na araw” na nagwasak sa kolonyal na proyekto ng Kanluran.
Iginiit na ang paglaban ay hindi lamang heograpikal kundi isang ideolohiya, at ang mga bata ang magpapatuloy sa pagdadala ng bandila ng kalayaan.
🇾🇪 Yemen at ang Suporta sa Palestina
Ibrahim al-Dailami, ambasador ng Yemen, ay nagsabing ang “Bagyong al-Aqsa” ay nagpatunay na ang mga pandaigdigang organisasyon ay ilusyon lamang.
Binigyang-diin ang kahalagahan ng pagbabantay laban sa rehimeng Zionista at ang patuloy na suporta ng Yemen sa Palestina.
Islamic Jihad at Hamas
Nasser Abu Sharif: Sinabi na ang tigil-putukan ay hindi katapusan ng digmaan. Ang media ay may tungkuling ipakita ang lawak ng pagkawasak sa Gaza.
Khaled Qaddoumi: Tinukoy ang Oktubre 7 bilang isang araw ng karangalan para sa mga Palestino. Binanggit ang 76,000 martir bilang patunay ng sakripisyo, at iginiit na ang paglaban ay magpapatuloy hangga’t may mga batang nagtataguyod ng kalayaan.
Pagtutol sa “Hybrid War” ng Kaaway
Saeed Ohadi, Pangalawang Pangulo ng Iran, ay nagsalita tungkol sa “hybrid war” ng mga kaaway na layong pahinain ang kapangyarihang militar ng Iran. Pinuri niya ang katatagan ng mga mamamayan sa harap ng mga pagsubok.
Buod: Ang pagpupulong ay nagbigay-diin sa patuloy na paglaban ng mga Palestino, ang papel ng mga bata sa pagpapanatili ng kalayaan, at ang pandaigdigang pagkakaisa laban sa pananakop. Ang Iran, Yemen, Lebanon, at iba pang mga bansa sa “axis of resistance” ay muling nagpahayag ng kanilang suporta sa Palestina.
