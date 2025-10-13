Pumanaw na ang dating Kalihim-Heneral ng Organization of Islamic Solidarity

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang dating Kalihim-Heneral ng Organization of Islamic Solidarity at dating Deputy Chairman ng Shura Council ng Saudi Arabia, Dr. Abdullah bin Omar bin Muhammad Nasif, ay pumanaw sa edad na 86 matapos ang mahabang panahon ng karamdaman.
Jeddah, Saudi Arabia — Ayon sa lokal na media, ginanap ang janazah (dasal para sa yumao) ni Dr. Nasif noong Linggo sa Masjid al-Jafali sa Jeddah.
Ang tatlong araw na pagtitipon ng pakikiramay para sa mga kalalakihan at kababaihan ay idaraos mula Maghrib hanggang Isha sa kanyang tahanan sa Khuzami Towers, Jeddah.
Si Dr. Abdullah Nasif ay kabilang sa mga kilalang personalidad sa larangan ng Islamic cooperation at interfaith dialogue at may mahalagang papel sa pagpapatibay ng ugnayan ng mga bansang Muslim sa loob ng maraming dekada.
