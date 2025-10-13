Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Konseho ng mga Muslim sa Pransya (CFCM) ay naglabas ng isang opisyal na pahayag ng matinding kritisismo laban kay Florence Bergeaud-Blackler, isang mananaliksik na Pranses na inilarawan ang sarili bilang isang “eksperto sa Islam” sa isang programa.
Ayon sa CFCM, layunin ng kanilang pahayag na ilantad ang pagiging walang kredibilidad at pagkiling ng ilang “pekeng eksperto” sa Islam na madalas lumalabas sa midya at nagsasalita laban sa mga Muslim sa Pransya.
Isyu sa kaalaman sa Islam:
Sa nasabing live interview, ipinakita umano na si Bergeaud-Blackler ay nahirapan pa ring isalin at unawain ang mga simpleng salitang Arabe gaya ng “Kamusta ka?” kahit pa sinabi niyang pinag-aralan niya ang wikang ito sa Syria. Gayunman, siya pa rin ay madalas imbitahan ng mga midya at opisyal ng gobyerno bilang “eksperto” tungkol sa mga Muslim sa bansa.
Kasaysayan ng kontrobersyal na pahayag:
Tinukoy ng CFCM na dati nang naglabas ng mga mapanirang at diskriminatoryong pahayag si Bergeaud-Blackler laban sa mga Muslim — kabilang ang pagbibigay-katwiran sa pamiminsala sa mga moske sa Lyon, sa pagsasabing “walang poot sa likod ng vandalismo, simpleng pagkasira lang ito ng gusali.”
Bintang ng paninira at kasong legal:
Sa isang panayam kamakailan, tinawag pa umano ni Bergeaud-Blackler ang CFCM bilang isang “mafia”, isang nakasasakit at mapanirang akusasyon sa ilalim ng batas ng Pransya. Ayon sa konseho, ang pahayag na ito ay isasama sa kasong legal laban sa kanya, na unang isinampa noong Enero 2025 kaugnay ng isang mapanirang post sa platform na X (dating Twitter).
Pahayag ng CFCM:
“Ang layunin ng aming pahayag ay ipakita ang kawalan ng kredibilidad ng ilang ‘ekspertong huwad’ na ginagamit ang midya upang siraan ang mga Muslim sa Pransya. Kailangang suriin muli ang pagiging lehitimo ng kanilang mga pag-aaral at ilantad ang kanilang mga panlilinlang.”
Sa pagtatapos ng kanilang pahayag, binigyang-diin ng CFCM na tanging hudikatura ang may kapangyarihang magdesisyon tungkol sa mga pahayag ni Bergeaud-Blackler. Kasabay nito, kinondena ng konseho ang anumang banta o personal na atake laban sa kanya.
