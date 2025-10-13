Pahayag ng Hukbong Sandatahan ng Pakistan: 23 sundalong Pakistani ang nasawi, 200 mandirigma ng Taliban ang napatay

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng Hukbong Sandatahan ng Pakistan sa isang opisyal na pahayag na 23 sundalong Pakistani ang nasawi at 29 ang sugatan matapos ang pag-atake ng Taliban sa mga base militar ng bansa noong gabi ng Oktubre 11.
Ayon sa pahayag na inilabas ngayong Linggo, Oktubre 12, 2025, nagsagawa ang militar ng Pakistan ng mga eksaktong opensibang himpapawid at lupa laban sa mga kampo, checkpoint, at mga sentrong pagsasanay ng mga militante ng Taliban. Bilang resulta, 200 mandirigma ng Taliban at mga kaalyadong terorista ang napatay, at mas marami pa ang sugatan.
Samantala, sa kabilang panig, inangkin ng tagapagsalita ng Taliban, Zabihullah Mujahid, sa isang press conference kaninang umaga na 58 sundalo ng Pakistan ang nasawi sa mga labanan kagabi.
Idinagdag pa ni Mujahid na ang dahilan ng pag-atake sa mga base militar ng Pakistan ay ang umano’y paglabag ng Pakistan sa himpapawid at soberanya ng Afghanistan.
Ang sagupaan ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pakistan at Taliban, lalo na sa mga lugar na malapit sa hangganan ng dalawang bansa.
………….
328
Your Comment