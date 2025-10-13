Mga Puwersang TTP, Kasali sa Pag-atake ng Taliban sa Pakistan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ilang ulat, sa pag-atake ng Taliban kagabi sa mga base militar sa hangganan ng Pakistan, nakipagtulungan ang Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) kasama ang pwersang Afghan.
Isang mapagkakatiwalaang source ang nag-ulat na sa labanan, 30 Afghan ang napatay, at ilan sa kanila ay miyembro ng TTP.
Inanunsyo ng Hukbong Sandatahan ng Pakistan na bilang tugon sa mga “paghihiganti” ng Taliban, nakapagdulot sila ng mabigat na pagkalugi sa mga mandirigmang Taliban at sa pwersa ng TTP.
Gayunpaman, sa isang press conference kaninang umaga, tinanggihan ni Zabihullah Mujahid, tagapagsalita ng Taliban, na mayroong foreign armed forces, kasama ang TTP, na kasali sa Afghanistan.
Bagama’t nagdeklara ng ceasefire ang Taliban kagabi, sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Interior ng Pakistan na sila ang magtatakda ng katapusan ng labanan, at ipagbibigay ang tugon sa paglabag ng Taliban nang buong lakas, katulad ng kanilang tugon sa India.
Sa kasalukuyan, iniulat na may mga hiwa-hiwalay na labanan pa rin sa di bababa sa dalawang punto sa hangganan sa pagitan ng mga puwersa ng Taliban at ng Hukbong Sandatahan ng Pakistan.
