Pagsasagawa ng Kumperensya na “Narratibo ng Ziyarat al-Arba’een” sa Karbala

Ang Department of Media ng Holy Abbasid Shrine ay magdaraos ng kumperensya na pinamagatang "Narratibo ng Ziyarat al-Arba'een" sa 17 Disyembre 2025 sa banal na lungsod ng Karbala.
Layunin ng kumperensya na tipunin at idokumento ang mga tekstuwal at medial na akda na may kaugnayan sa millions-strong na paglalakbay ng Arba’een, at magbigay ng malawak at malalim na pagsusuri sa natatanging fenomena na ito sa larangan ng relihiyon at sangkatauhan, ayon kay Ali al-Badri, pinuno ng media department.
Ayon kay Badri, ang inisyatibang ito ay isang malawakang kultural at medial na hakbang upang:
Kolektahin at idokumento ang mga literari at medial na teksto tungkol sa taunang Arba’een march.
Suriin at ilahad ang apat na pangunahing dimensyon ng paglalakbay:
Literary Narration – Nakatuon sa mga kwento, tula, at refleksyon na nagpapakita ng damdamin, sakripisyo, at mga personal na karanasan ng mga kalahok. Binibigyang-diin nito ang ganda ng wika at ang papel nito sa pagpapahayag ng espiritwal na lalim ng karanasan.
Ang kumperensya ay inaasahang magiging isang platform para sa pagsusuri at pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa Arba’een bilang isang unibersal na relihiyosong karanasan na humihigit sa oras at espasyo.
