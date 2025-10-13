Mga Puwersa ng Israel Nagsagawa ng Raid sa mga Tahanan ng Palestinian Prisoners Bago ang Pagpapalaya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bago ang nakatakdang pagpapalaya ng mga Palestinian prisoners sa ilalim ng kasunduan sa ceasefire sa Gaza, isinagawa ng mga puwersa ng Israel ang mga raid sa kanilang mga tahanan. Ang operasyon ay isinagawa sa iba’t ibang bayan, at pinagbantaan ang mga pamilya na huwag magdiwang.
Bilang bahagi ng unang yugto ng kasunduan sa Gaza na pinangunahan ng US, Egypt, at Qatar, nakatakdang magkaroon ng malawakang pagpapalitan ng bilanggo ngayong linggo.
Tinatayang 1,950 Palestinian prisoners at detainees ang papalayan bilang kapalit ng 48 Israeli captives, buhay man o patay.
Ang mga tropa ng Israel ay pumasok sa mga tahanan ng mga Palestinian prisoners na nakatakdang palayain at sinuri ang kanilang mga personal na gamit.
Lokasyon ng mga raid:
Nablus, kabilang ang Balata at Askar Al-Jadid refugee camps. Mga bayan ng Salem sa silangan, at Aqraba at Zeita Jamma’in sa timog, Al-Khalil at kalapit na Deir Samet, kung saan isang prisoner ay nakatakdang palayain sa Lunes (iniulat ng Wafa news agency).
Iniulat ng Wafa na binalaan ng Israeli forces ang mga pamilya ng prisoners na huwag magsagawa ng anumang pagdiriwang sa pagpapalaya ng kanilang mga mahal sa buhay.
Alinsunod sa kasunduan sa Gaza:
Ang Israeli forces ay kailangang umiwas mula sa Palestinian territory papunta sa “yellow line” sa loob ng 24 na oras.
Ang Hamas naman ay inaasahang palalayain ang natitirang buhay na Israeli captives sa loob ng 72 oras.
