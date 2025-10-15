Panayam kay Khaled Abdulmajid, Kalihim ng Pambansang Kilusan ng Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagpupulong sa Sharm el-Sheikh ay tinawag ni Abdulmajid na isang pagtatakip sa mga plano ni Pangulong Donald Trump para sa Gitnang Silangan. Aniya, ito ay bahagi ng mas malawak na proyekto ng Amerika sa rehiyon, na may layuning itulak ang normalisasyon ng relasyon sa pagitan ng Israel at ilang bansang Arabo.
Hindi lumahok ang Iran, Hamas, at Israel sa nasabing pagpupulong. Ayon kay Abdulmajid, ang desisyon ng Iran na tanggihan ang imbitasyon ay tama, dahil ayaw nitong maging kasangkot sa mga plano ng Amerika at Israel na maaaring makasama sa mga mamamayang Palestino.
Ang layunin ng pagpupulong ay magtatag ng isang komprehensibong kasunduan para sa tigil-putukan sa Gaza. Gayunpaman, binigyang-diin ni Abdulmajid na ang mga bansang lumahok ay hindi tunay na tagapamagitan kundi mga saksi sa mga plano ng Amerika.
Ang plano ni Trump ay nakatuon sa ekonomiya, kung saan inaasahang magbibigay ang mga bansang Arabo at Europeo ng tinatayang $25 bilyon para sa muling pagbangon ng Gaza. Si Jared Kushner, manugang ni Trump, ang nangunguna sa panukalang ito.
Ang ikalawang yugto ng kasunduan ay may mga hamon, kabilang ang panukalang pag-aalis ng armas sa Gaza at paglalagay ng mga puwersang panseguridad mula sa iba’t ibang bansa. Tinutulan ito ng mga Palestino at ng kilusang pagtutol.
Sa pananaw ni Abdulmajid, ang tunay na kapayapaan ay hindi makakamit hangga’t hindi kinikilala ang karapatan ng mga Palestino at hindi naibibigay ang makatarungan at komprehensibong solusyon sa kanilang suliranin.
Sa kabila ng digmaan, nananatiling matatag ang mga Palestino. Hindi nagtagumpay ang Israel sa kanilang mga layunin sa Gaza, at ayon sa panayam, nagsimula na ang pagbagsak ng panloob na suporta sa loob ng Israel.
…………….
328
Your Comment