Mga Nakagugulat na Salaysay ng mga Bilanggong Palestino tungkol sa Paghihirap at Pagpapahirap sa mga Bilangguan ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ilang bilanggong Palestino ang umamin na mas nanaisin pa nilang mamatay sa Gaza kaysa manatili sa mga bilangguan ng Israel. Ibinunyag nila ang matinding pagbawas ng timbang dahil sa sinadyang gutom at matinding kondisyon.
Sa gitna ng luha ng tuwa at lungkot, mainit at emosyonal na niyakap ng mga pamilya ang kanilang mga mahal sa buhay na pinalaya mula sa mga bilangguan ng Israel. Isinagawa ang pagtanggap sa kabila ng mga pagsisikap ng mga puwersang Israeli na pigilan ang mga pagdiriwang at pakikipag-usap sa media.
Bandang tanghali ng Lunes, pinalaya ng Israel ang unang grupo ng mga bilanggo—96 katao na may habambuhay na sentensiya at mabibigat na parusa—mula sa bilangguan ng Ofer sa kanluran ng Ramallah, at inilipat sila sa Cultural Center ng Ramallah sa Beitunia. Bahagi ito ng unang yugto ng kasunduan sa tigil-putukan sa pagitan ng Hamas at Israel.
Ibinahagi ng mga media ng Palestina ang mga sandali ng pagbabalik ng mga pinalayang bilanggo sa kanilang mga tahanan sa iba't ibang bahagi ng West Bank at Gaza Strip. Sa mga larawan sa social media, makikita ang emosyonal na muling pagkikita ng mga ina, asawa, at anak na matagal nang hindi nagkita.
Nagpasalamat ang ama ni Ahmad Qanba, isang pinalayang bilanggo mula sa Jenin na may sentensiyang habambuhay at 26 na taon, sa kilusang pagtutol ng Palestina para sa “malaking tagumpay” at sa paglaya ng kanyang anak na dati’y walang pag-asang makalaya.
Ang ikalawang yugto ng pagpapalaya ay kinabibilangan ng 154 pang bilanggo na may mabibigat na sentensiya, na planong ilipat mula Gaza patungong mga bansang Arabo. Bukod pa rito, 1,718 katao mula sa Gaza ang naaresto mula nang magsimula ang digmaan noong Oktubre 7, 2023.
Si Shadi Abu Sidou, isa sa mga pinalaya, ay nagkuwento tungkol sa matinding hirap ng pagkakakulong at kakulangan sa pagkain at tubig sa mga bilangguan ng Israel. Ang mga larawan ng kanyang muling pagkikita sa pamilya matapos ang 20 buwan sa bilangguan ay nagpakita ng makabagbag-damdaming sandali.
Si Yasser Abu Turki mula Hebron, na pinalaya matapos ang 20 taon, ay nagsabing ang huling mga araw ng digmaan ang pinakamasaklap sa bilangguan. Isa pang pinalaya ang nagsabi: “Sa tindi ng hirap, pumuti ang aking buhok.”
Ilang bilanggong Palestino ang nagsabing mas nanaisin pa nilang mamatay sa Gaza kaysa manatili sa mga bilangguan ng Israel. Ibinahagi nila ang matinding pagbawas ng timbang dahil sa sinadyang gutom at matinding kondisyon.
Ayon sa mga institusyong may kaugnayan sa mga bilanggo, mahigit 11,000 Palestino ang nakakulong sa mga bilangguan ng Israel at nakararanas ng kalunos-lunos na kalagayan gaya ng pagpapahirap, gutom, at kawalan ng medikal na atensyon—mga kalagayang nagdulot ng pagkamatay ng ilan sa kanila.
Bilang tugon sa mga salaysay ng mga pinalayang bilanggo, tinawag ng Hamas ang mga pagtrato sa kanila bilang “halimbawa ng sadismo at makabagong pasismo.” Iginiit ng kilusan na ang mga krimeng ito ay nagpapataw ng mabigat na responsibilidad sa mga institusyong pangkarapatang pantao at pandaigdig upang agad na itigil ang mga paglabag at tiyakin ang kalayaan ng mga bilanggo.
Ipinahayag din ng Hamas na ang kilusang pagtutol ng Palestina ay nakitungo sa mga bilanggo ng kaaway ayon sa mga halagang Islamiko, makabansa, at makatao, at pinangalagaan ang kanilang buhay—samantalang araw-araw na patuloy ang pagpapahirap at pang-aapi ng militar ng Israel sa mga bilanggong Palestino. Tinawag ng Hamas ang pagpapalaya sa mga bilanggo bilang “pambansang tagumpay at isang maningning na sandali sa landas ng pakikibaka.”
