Israel, Nababahala sa Frontal ng Yemen Matapos ang Tigil-Putukan sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Itinuturing ng mga Hebreong media ang Yemen bilang pinaka-mapanganib na front para sa Tel Aviv matapos ang pagtigil ng digmaan sa Gaza, at nagbabala sila sa lumalaking banta mula sa Anṣārullāh.
Matapos maisakatuparan ang kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza Strip, nakatuon ang pansin ng Israel sa front ng Yemen—isang lugar na malayo sa heograpiya ngunit itinuturing na pinaka-mapanganib sa estratehikong aspeto. Sa karamihan ng mga pagsusuri ng media ng Israel, sinasabi nilang ang kilusang Anṣārullāh ay mula sa pagiging isang pansamantalang abala ay naging isang tunay at umiiral na banta sa Israel. Kaya’t ang pagtatapos ng digmaan sa Gaza ay hindi nangangahulugang tapos na rin ang banggaan sa Sanaa.
Sa gitna ng mga kampanyang pampulitika at panawagan para sa paghihiganti, ang tono ng mga pagsusuri ng Israel ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagkalito at pag-aalala sa patuloy na banta ng Yemen at ang epekto nito sa seguridad ng paglalayag sa Dagat na Pula.
Binibigyang-diin ng mga Hebreong media ang pangangailangan ng paghihiganti laban sa Yemen, at naniniwala silang muling uudyukin ng Anṣārullāh ang Israel pagkatapos ng tigil-putukan at makakahanap ng dahilan upang ipagpatuloy ang mga operasyong militar. Gayunpaman, bukod sa mga pahayag ni Bezalel Smotrich, Kalihim ng Pananalapi ng Israel, na nagbanta na dapat wasakin ang sistema ng mga Houthi pagkatapos ng tigil-putukan, wala pang opisyal at iisang posisyon ang pamahalaan ng Israel kung paano haharapin ang Yemen. Sa panayam sa Channel 14 ng Israel, sinabi ni Smotrich: “May malalaking imprastraktura ang mga Houthi sa ilalim ng lupa; ito ay isang malaking banta na dapat wasakin.”
Kasabay nito, tumugon ang media ng Israel sa isang post ni Hazam al-Asad, miyembro ng Political Council ng Anṣārullāh, sa social media platform na X sa wikang Hebreo. Bilang tugon sa mga kamakailang pag-atake ng Israel sa timog Lebanon, isinulat niya: “Ang pag-atake ng mga Zionista bago sumikat ang araw ay tumarget sa rehiyon ng Musaylih; mukhang nais nilang bumalik sa kanilang mga silungan.”
Ayon sa mga ulat ng media ng Israel, na binanggit ang mga Yemeni analyst na tutol sa Anṣārullāh, ang patuloy na banggaan para sa kilusang ito ay hindi na lamang taktika kundi isang mahalagang pangangailangan—dahil nakatutulong ito sa pagpapatibay ng kanilang naratibo bilang pakikibaka laban sa Amerika at Israel.
Naniniwala rin ang mga Israeli analyst na sa mga nakaraang taon, nakakuha ang Anṣārullāh ng makabuluhang dagdag na puwersa, bunga ng pagtutok ng kanilang mga ekonomikong, medyatikong, at tribong yaman sa mga aktibidad militar laban sa Israel. Pinatibay nito ang kakayahan ng kilusan na tiisin ang mga pag-atake at palawakin ang kanilang kapangyarihan. Ayon sa mga pagsusuri, maaaring gamitin ng Anṣārullāh ang puwersang ito sa mga panloob na alitan, at kung magtagumpay, muling makakabawi ng kakayahang magbanta sa Israel.
Ang mga diskusyon sa Israel tungkol sa hinaharap ng banggaan sa Yemen ay bahagyang sumasaklaw sa mga alalahanin sa kaguluhan sa Dagat na Pula. Binibigyang-diin ng mga Israeli ang aspeto ng seguridad, samantalang ang pananaw ng Kanluran ay mas nakatuon sa mga epekto sa ekonomiya—dahil ang pagtigil ng maraming ruta ng transportasyon sa Strait of Bab al-Mandab ay nagdulot ng pangamba sa mga makapangyarihang ekonomiya.
Sa kabila ng tigil-putukan sa Gaza, hindi inaasahan ng mga eksperto sa paglalayag at mga aktor sa industriya ng transportasyon na agad na babalik ang mga komersyal na barko sa Dagat na Pula.
Ayon sa ulat ng website na “Trade Winds” mula sa mga mapagkukunan sa merkado ng paglalayag, hindi babawasan ng mga kompanya ng seguro ang insurance rates para sa mga barkong dumadaan sa mga mapanganib na rehiyon ng Dagat na Pula at Golpo ng Aden hangga’t hindi sila nakatitiyak na matatag ang tigil-putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang pananahimik ng Anṣārullāh tungkol sa mga kaganapan sa Dagat na Pula ay nagdulot din ng pag-iingat at pangamba sa mga kompanya ng transportasyon.
Ayon kay Alan Murphy, tagapagtatag at presidente ng “Sea Intelligence,” nasa maagang yugto pa ang sitwasyon at walang garantiya sa pagpapatuloy ng tigil-putukan. Dagdag pa niya, maaaring hindi sapat ang tigil-putukan para sa Anṣārullāh at maaaring igiit nila ang pagtatatag ng isang malayang bansang Palestino bilang kundisyon para sa pagtigil ng mga pag-atake—isang komplikado at mahirap na kundisyon upang maisakatuparan.
Sinabi rin ni Murphy na upang makabalik ang mga barko, kailangang lutasin ang isang geopolitical puzzle na lampas sa kakayahan ng mga kompanya ng transportasyon. Malamang na hihilingin ng mga kompanya ng transportasyon ang matibay na garantiya mula sa Anṣārullāh na hindi sila aatakihin, pati na rin ang seguridad mula sa mga Kanluraning bansa bago sila bumalik.
Mula sa pananaw ng industriya ng paglalayag, hinulaan ni Murphy na kung unti-unting bubuksan ang mga ruta, babalik ang mga malalaking shipping alliances sa Suez Canal nang paunti-unti. Kung sabay-sabay at malawak ang pagbabalik, maaaring magkaroon ng pagsisikip at kaguluhan na tatagal ng dalawa hanggang anim na buwan at magdulot ng negatibong epekto sa mga supply chain at gastos sa pandaigdigang transportasyon.
Ayon sa prediksyon ng CNBC America, magpapatuloy ang pagsisikip sa mga daungan sa loob ng ilang buwan, at dahil sa pagtaas ng pressure sa mga daungan at pagbagal ng operasyon, maaaring maantala ang pagbaba ng mga kargamento at kanselahin ang ilang biyahe ng barko.
…………
