Pagpapatuloy ng Tensyon sa Hangganan: Tumindi ang Sagupaan ng Taliban at mga Puwersang Pakistani sa Nangarhar

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinagbigay-alam ng mga lokal na mapagkukunan sa lalawigan ng Nangarhar, Afghanistan, ang panibagong sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng Taliban at mga border guard ng Pakistan sa rehiyon ng Achin ng nasabing lalawigan.
Ikinumpirma ng mga lokal na mapagkukunan sa Nangarhar na nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng Taliban at mga border guard ng Pakistan sa rehiyon ng Achin. Nagsimula ang sagupaan mahigit isang oras na ang nakalipas at patuloy pa rin ito.
Ayon sa ulat ng Tolo News, sinabi ng mga saksi na parehong panig ay gumagamit ng magagaan at mabibigat na armas, at naririnig ang putukan kahit mula sa malalayong distansya.
Dagdag pa ng mga lokal na mapagkukunan, wala pang tiyak na detalye tungkol sa bilang ng mga nasawi o pinsala sa sagupaan, at wala pang pahayag mula sa mga opisyal ng Taliban tungkol sa insidenteng ito.
Batay sa mga ulat, kaninang hapon (Martes), nagkaroon din ng sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng Taliban at militar ng Pakistan sa kahabaan ng tinatawag na linya ng hangganan na “Durand.” Patuloy pa rin ang palitan ng putok sa mga lugar na ito, at wala pang karagdagang detalye tungkol sa mga nasawi.
Samantala, iniulat ng mga Afghan media at mapagkukunan na noong Oktubre 9 (Mahr 17), isinagawa ang mga airstrike sa iba't ibang lugar kabilang ang Kabul, Paktika, Khost, at Nangarhar. Ayon sa mga ulat, sa mga pag-atakeng ito ay napatay si Noor Wali Mehsud, lider ng grupong Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), kasama ang ilang iba pa. Ipinapalagay ng mga Afghan sources na ang mga pag-atake ay isinagawa ng militar ng Pakistan.
Sa reaksyon sa mga kaganapang ito, sinabi ni Zabihullah Mujahid, tagapagsalita ng pamahalaang Taliban, na nasakop ng mga puwersang Afghan ang 25 border posts ng militar ng Pakistan, at sa resulta ng sagupaan ay nasugatan ang 30 sundalong Pakistani.
Sa kabilang banda, kinumpirma ng militar ng Pakistan ang pagkamatay ng 23 sa kanilang mga tauhan sa mga sagupaan sa hangganan noong gabi laban sa Taliban. Samantalang iniulat ng pansamantalang pamahalaan ng Afghanistan na umabot sa 58 ang bilang ng mga nasawing sundalong Pakistani.
