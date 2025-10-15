Pangulo ng Al-Azhar sa Pagpupulong kasama ang Embahador ng Sweden: Hindi Maaaring Ipagpalagay na Kalayaan sa Pananalita ang Paglapastangan sa Qur’an

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kanyang pakikipagpulong sa bagong embahador ng Sweden sa Cairo, kinondena ng Pangulo ng Unibersidad ng Al-Azhar ang paglapastangan sa Banal na Qur’an at nanawagan ng paggalang sa mga sagradong paniniwala at pagbuo ng mga batas na magpapatigil sa pag-uulit ng ganitong mga gawain.
Si Sheikh Ahmad al-Tayyeb, Pangulo ng Al-Azhar University, ay nagbabala sa embahador ng Sweden hinggil sa mga insidente ng paglapastangan sa Qur’an sa Sweden at ilang iba pang bansa sa mga nakaraang taon. Aniya, ang patuloy na ganitong mga aksyon ay hindi lamang nakasasakit sa damdamin ng dalawang bilyong Muslim sa buong mundo, kundi nagbabanta rin sa mga makataong halaga at nagpapalaganap ng poot sa mga lipunan.
Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng paggalang sa mga sagradong paniniwala at ang pangangailangan ng mahigpit na hakbang upang maiwasan ang paglapastangan sa mga ito. Ayon sa kanya, ang paglapastangan sa Qur’an ay isang krimen na hindi maaaring bigyang-katwiran sa ngalan ng “kalayaan sa pananalita”; walang kalayaan ang nagbibigay-pahintulot sa pag-insulto sa mga sagradong paniniwala.
Ipinahayag din niya ang kanyang pagkadismaya sa patuloy na ganitong mga gawain at nagtanong: “Ano ang kaugnayan ng kalayaan sa pananalita sa pag-insulto sa mga relihiyon at mga banal na aklat?” Aniya, ang ganitong kalakaran ay nagbabanta sa mga makataong halaga at nagpapalaganap ng galit at alitan sa pagitan ng mga lipunan.
Binigyang-diin ni Ahmad al-Tayyeb na dapat kumilos nang may pananagutan ang mga pamahalaan laban sa ganitong mga paglabag at magpatupad ng mga batas na magpapatigil sa pag-uulit ng mga ito.
Samantala, si Dag Bohlén Danfelt, ang bagong embahador ng Sweden sa Cairo, ay nagpasalamat sa mga pagsisikap ni Sheikh al-Azhar sa pagtataguyod ng mga halaga ng pagtitimpi at kapayapaan. Aniya, iginagalang ng mga mamamayan ng Sweden ang lahat ng relihiyon at tinatanggihan ang anumang gawaing laban sa Islam.
Binanggit din niya na humigit-kumulang 10% ng populasyon ng Sweden ay mga Muslim, at sila ay mahalagang bahagi ng lipunan ng Sweden. Ipinahayag niya ang pag-asa na hindi na mauulit ang mga insidenteng nakasasakit sa Qur’an at Islam sa hinaharap.
