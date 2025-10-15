Isang Umiikot na Tsismis sa Social Media ng mga Mamamayan ng Espanya: Ipinagbawal nga ba ang Karne ng Baboy sa mga Paaralan?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Itinanggi ng ahensiyang balita ng EFE na nakabase sa Madrid ang tsismis na kumakalat sa social media tungkol sa pagbabawal ng karne ng baboy sa mga paaralan sa Espanya, at nilinaw na ang patakarang ito ay ipinatupad lamang sa anim na paaralan sa lungsod ng Ceuta, isang autonomous na rehiyon.
Kasunod ng pagkalat ng mga tsismis sa social media ng mga mamamayan ng Espanya na sinasabing ipinagbawal ng pamahalaan ang karne ng baboy sa mga kantina ng paaralan bilang paggalang sa mga Muslim, sinuri ng EFE ang isyu at napag-alamang hindi ito totoo sa buong bansa. Ang patakaran ay limitado lamang sa anim na paaralan sa lungsod ng Ceuta.
Ayon sa lokal na media ng Espanya, sa anim na paaralang ito, ang menu ng pagkain ay binubuo ng halal na karne at hindi gumagamit ng karne ng baboy. Gayunpaman, ang desisyong ito ay hindi ipinatutupad sa buong Espanya. Ang sistemang pang-edukasyon sa Espanya ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga autonomous na pamahalaan, kaya’t ang mga desisyon sa isang rehiyon ay hindi maaaring ipatupad sa iba.
Batay sa isang opisyal na kontratang inilathala sa isang pahayagang konektado sa pamahalaan ng Espanya, ang patakarang ito ay sumasaklaw lamang sa mga paaralang CEIP Pablo Picasso, Ortega y Gasset, Andrés Manjón, Príncipe Felipe, Reina Sofía, at Maestro José Acosta sa Ceuta, at ito ay para sa humigit-kumulang 730 mag-aaral.
Ayon sa Konstitusyon ng Espanya at sa batas ng edukasyon ng bansa, ang pamahalaang sentral ay responsable sa mga pangkalahatang patakaran sa edukasyon, ngunit ang pamamahala at mga detalye ng pagpapatupad sa mga paaralan ay nasa kamay ng mga autonomous na rehiyon. Kaya’t ang mga desisyon tungkol sa menu ng pagkain sa mga paaralan ay nakabatay sa lokal na regulasyon at hindi maaaring gawing pambansang patakaran.
Binigyang-diin ng tagapagsalita ng Kagawaran ng Edukasyon ng Ceuta na ang hakbang na ito ay isinagawa lamang bilang paggalang sa mga relihiyosong pangangailangan ng mga mag-aaral na Muslim, at walang anumang pambansang pagbabawal o limitasyon na ipinatutupad.
