  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Ang Qatar ay nagsimula ng malawakang operasyon ng pag-aalis ng mga guho sa Gaza ngayong araw, katuwang ang lokal na pamahalaan

15 Oktubre 2025 - 08:18
News ID: 1738758
Ang Qatar ay nagsimula ng malawakang operasyon ng pag-aalis ng mga guho sa Gaza ngayong araw, katuwang ang lokal na pamahalaan

Ang Komite ng Qatar para sa Pagpapanumbalik ng Gaza Strip ay opisyal na nagsimula ngayong araw (Martes) ng operasyon sa pag-aalis ng mga guho mula sa mga lansangan at interseksyon sa Gaza. Ang hakbang na ito ay isinasagawa kasama ang munisipalidad ng Gaza, bilang unang yugto ng mga plano sa muling pagbangon ng lungsod matapos ang matinding pinsala dulot ng digmaan. 📉 Sukat ng Pinsala

Pag-aalis ng mga Guho sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Ang Komite ng Qatar para sa Pagpapanumbalik ng Gaza Strip ay opisyal na nagsimula ngayong araw (Martes) ng operasyon sa pag-aalis ng mga guho mula sa mga lansangan at interseksyon sa Gaza. Ang hakbang na ito ay isinasagawa kasama ang munisipalidad ng Gaza, bilang unang yugto ng mga plano sa muling pagbangon ng lungsod matapos ang matinding pinsala dulot ng digmaan.

Sukat ng Pinsala

Ayon sa tagapagsalita ng munisipyo ng Gaza sa panayam sa Al Jazeera Mubasher:

90% ng mga lansangan sa Gaza ay lubos o bahagyang nasira dahil sa mga pag-atake ng Israel.

Tinatayang may 50 milyong tonelada ng guho na kailangang alisin bago magsimula ang aktwal na rekonstruksyon.

Epekto ng Digmaan

Batay sa mga ulat mula sa lokal at internasyonal na mga ahensya:

300,000 yunit ng pabahay ang ganap na nawasak.

200,000 yunit ang bahagyang nasira.

25 sa 38 ospital ang hindi na gumagana.

95% ng mga paaralan ay may matinding pinsala.

85% ng mga pasilidad sa tubig ay hindi na rin gumagana.

Kahalagahan ng Operasyon

Ang pagbubukas ng mga pangunahing lansangan ay isang kritikal na hakbang upang maisakatuparan ang mas malawak na rekonstruksyon. Hangga’t hindi naaalis ang mga guho, hindi posible ang pagpasok ng mga kagamitan, tulong, at mga tauhan para sa muling pagtatayo ng Gaza.

…………….

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha