Ang Qatar ay nagsimula ng malawakang operasyon ng pag-aalis ng mga guho sa Gaza ngayong araw, katuwang ang lokal na pamahalaan

Pag-aalis ng mga Guho sa Gaza
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Komite ng Qatar para sa Pagpapanumbalik ng Gaza Strip ay opisyal na nagsimula ngayong araw (Martes) ng operasyon sa pag-aalis ng mga guho mula sa mga lansangan at interseksyon sa Gaza. Ang hakbang na ito ay isinasagawa kasama ang munisipalidad ng Gaza, bilang unang yugto ng mga plano sa muling pagbangon ng lungsod matapos ang matinding pinsala dulot ng digmaan.
Sukat ng Pinsala
Ayon sa tagapagsalita ng munisipyo ng Gaza sa panayam sa Al Jazeera Mubasher:
90% ng mga lansangan sa Gaza ay lubos o bahagyang nasira dahil sa mga pag-atake ng Israel.
Tinatayang may 50 milyong tonelada ng guho na kailangang alisin bago magsimula ang aktwal na rekonstruksyon.
Epekto ng Digmaan
Batay sa mga ulat mula sa lokal at internasyonal na mga ahensya:
300,000 yunit ng pabahay ang ganap na nawasak.
200,000 yunit ang bahagyang nasira.
25 sa 38 ospital ang hindi na gumagana.
95% ng mga paaralan ay may matinding pinsala.
85% ng mga pasilidad sa tubig ay hindi na rin gumagana.
Kahalagahan ng Operasyon
Ang pagbubukas ng mga pangunahing lansangan ay isang kritikal na hakbang upang maisakatuparan ang mas malawak na rekonstruksyon. Hangga’t hindi naaalis ang mga guho, hindi posible ang pagpasok ng mga kagamitan, tulong, at mga tauhan para sa muling pagtatayo ng Gaza.
