Gaza: Isang Lungsod sa Ilalim ng mga Guho + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang lungsod ng Gaza ay kasalukuyang nahaharap sa isa sa pinakamalalang krisis sa imprastruktura sa kasaysayan nito. Ayon sa tagapagsalita ng munisipyo ng Gaza sa panayam sa Al Jazeera Mubasher:
Mahigit 90% ng mga lansangan sa Gaza ay ganap o bahagyang nawasak.
Tinatayang 50 milyong tonelada ng guho ang naiwan mula sa mga pag-atake ng Israel—isang napakalaking dami na nangangailangan ng maraming taon at bilyong dolyar upang malinis.
Saklaw ng Pinsala
Batay sa mga ulat ng Palestinian news agency na Shihab, gamit ang lokal at internasyonal na datos:
300,000 yunit ng pabahay ang ganap na nawasak.
200,000 yunit ang bahagyang nasira.
25 sa 38 ospital ay hindi na gumagana.
95% ng mga paaralan ay nasira.
85% ng mga pasilidad sa tubig ay nawasak.
Halaga ng Rekonstruksyon
Ayon sa paunang pagtataya ng mga inhinyero at ng United Nations:
Kakailanganin ng Gaza ng hindi bababa sa $53 bilyong dolyar upang muling itayo ang lungsod.
Bukod sa pisikal na rekonstruksyon, nangangailangan din ang Gaza ng pagbabalik ng pag-asa, tahanan, at normal na pamumuhay para sa daan-daang libong mamamayan.
Mga Hamon sa Pagbangon
Ang pagbubukas ng mga pangunahing lansangan ay unang hakbang upang maisakatuparan ang mas malawak na rekonstruksyon. Hangga’t hindi naaalis ang mga guho, hindi posible ang pagpasok ng mga kagamitan, tulong, at mga tauhan para sa muling pagtatayo.
