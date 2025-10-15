Matinding Sagupaan sa Silangan ng Jabalia: Paglaban ng mga Puwersa ng Palestina sa mga Kaanib ng Israel + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga mapagkukunang Palestino, naganap ang isang matinding sagupaan sa silangang bahagi ng Jabalia sa pagitan ng mga puwersa ng paglaban ng Palestina at mga grupong sinasabing konektado o nakikipagtulungan sa mga puwersang mananakop ng Israel.
Sino ang mga sangkot dito?
Mga yunit ng seguridad ng kilusang paglaban ng Palestina
Mga lokal na indibidwal o grupo na pinaghihinalaang may ugnayan sa mga puwersang Israeli
Ano ang mga nangyari?
Nagkaroon ng palitan ng putok at armadong sagupaan sa mga lansangan ng Jabalia.
Ayon sa mga saksi, gumamit ang magkabilang panig ng magagaan at mabibigat na armas.
Naririnig ang putukan mula sa malalayong lugar, indikasyon ng lawak ng sagupaan.
Ano ang mga konteksto?
Ang Jabalia ay isa sa mga lugar sa Gaza na matagal nang may presensya ng mga kilusang paglaban.
Sa kabila ng mga kasunduan sa tigil-putukan, nananatili ang tensyon sa mga lokal na komunidad, lalo na kung may mga pinaghihinalaang tagapag-ugnay ng mga puwersang Israeli.
Ano ang mga epekto nito?
Nagdulot ito ng takot sa mga sibilyan sa lugar, lalo na sa mga pamilya na naninirahan malapit sa lugar ng sagupaan.
Maaaring magkaroon ng mga pansamantalang paglikas o paghinto ng mga serbisyo sa lugar.
Wala pang opisyal na ulat tungkol sa bilang ng mga nasawi o nasugatan.
Ano ang posisyon ng mga awtoridad dito?
Wala pang pahayag mula sa mga opisyal ng Hamas o ng lokal na pamahalaan hinggil sa insidente.
Patuloy ang pagmamatyag ng mga lokal na mamamahayag at mga ahensiyang pangkaligtasan.
