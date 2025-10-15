Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng pahayagang Al-Akhbar ng Lebanon, isinusulong ng Estados Unidos ang muling pagbubukas ng negosasyon sa pagitan ng pamahalaan ng Syria (Damascus) at ng Syrian Democratic Forces (SDF o قسد). Ginagawa ito sa pamamagitan ng mga insentibong pampulitika at pang-ekonomiya, na may layuning mapatatag ang kontrol sa hilagang-silangang bahagi ng Syria.
Sino nga ba si Abu Mohammad al-Jolani?
Si Jolani ay pinuno ng pansamantalang pamahalaan sa hilagang Syria, na dating kaugnay ng Hay'at Tahrir al-Sham. Sa kasalukuyan, sinasabing nagsusumikap siyang makuha ang tiwala ng mga Kanluraning bansa sa ilalim ng panawagang “pagbangon ng Syria.” Layunin niyang ipakita ang kanyang pamumuno bilang bukas sa reporma at rekonstruksyon, sa kabila ng kanyang kontrobersyal na nakaraan.
Ano ang papel ng grupong SDF dito?
Ang SDF, na pinamumunuan ng mga Kurdish, ay may kontrol sa mga pangunahing reserba ng langis sa hilagang-silangang Syria. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nais ng pamahalaan ng Syria na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Kamakailan, nagpadala ang SDF ng delegasyong militar at panseguridad sa Damascus upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan, lalo na matapos ang mga kaguluhan sa Aleppo (al-Ashrafiyah at al-Sheikh Maqsoud).
Ano nga pa ba talaga ang mga layunin ng Estados Unidos dito?
Muling buhayin ang negosasyon sa pagitan ng Damascus at SDF
Patatagin ang impluwensiya ng Amerika sa rehiyon
Gamitin ang mga insentibo upang mapanatili ang kontrol sa mga estratehikong lugar, lalo na sa mga reserbang langis
Ano ang implikasyon nito sa rehiyon?
Maaaring magbukas ito ng bagong yugto ng diplomatikong ugnayan sa pagitan ng mga dating magkaaway
Posibleng magkaroon ng pagbabago sa kontrol ng mga likas na yaman
Nagpapakita ito ng paglipat ng estratehiya mula sa direktang digmaan patungo sa negosasyon at pampulitikang impluwensiya.
