Babala ng Al-Akhbar: “Modelo ng Gaza” Maaaring Umabot sa Lebanon — Tel Aviv, Nagpapakita ng Lakas sa Beirut

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang matinding komentaryo, binigyang-babala ng pahayagang Al-Akhbar na ang kasalukuyang estratehikong kalagayan ng Lebanon sa Gitnang Silangan ay nagpapakita ng mga senyales ng pag-iwas at pag-iisantabi — isang posibleng hudyat ng paparating na tensyon o operasyong militar mula sa Israel.
Pagkakalimot sa Lebanon sa mga Diplomatikong Usapan:
Ayon sa ulat, hindi isinama ang Lebanon sa mga pangunahing negosasyon at pagpupulong gaya ng summit sa Sharm el-Sheikh.
Ang kawalan ng Lebanon sa mga talakayan ay tinuturing na isang malinaw na mensahe: wala ito sa hanay ng mga gumagawa ng desisyon, at hindi rin kinikilala bilang tagamasid.
Binabalaan ng Al-Akhbar na ang ganitong uri ng pagwawalang-bahala ay maaaring magbukas ng daan sa isang senaryong katulad ng Gaza, ngunit sa konteksto ng Lebanon.
Mga Pahayag ni Donald Trump at ang Papel ni Joseph Aoun:
Sa kanyang talumpati sa Knesset ng Israel, muling nagbanta si Donald Trump laban sa Hezbollah, habang ipinahayag ang suporta sa kasalukuyang Pangulo ng Lebanon, Joseph Aoun.
Sa kabilang banda, nanawagan si Aoun ng agarang pagtigil sa mga pag-atake ng Israel sa teritoryo ng Lebanon, bilang tugon sa tumitinding tensyon sa hangganan.
Pagsusuri ng Al-Akhbar:
Ayon sa pahayagan, ang Tel Aviv ay tila hindi na pinapansin ang mga babala ng komunidad internasyonal at patuloy na nagpapakita ng agresibong tindig laban sa Beirut.
Ang ganitong kilos ay maaaring magpahiwatig ng pagdadala ng krisis sa Gaza patungong hilagang hangganan ng Israel, na sumasaklaw sa Lebanon.
Mas Malalim na Konteksto:
Ang Hezbollah ay matagal nang itinuturing ng Israel bilang pangunahing banta sa hilaga.
Ang pag-alis ng Lebanon sa mga diplomatikong talakayan ay maaaring magpahina sa posisyon nito sa rehiyon, at magbigay ng puwang para sa unilateral na aksyon ng Israel.
Ang suporta ni Trump kay Aoun ay maaaring may layuning hatiin ang loob ng pamahalaan ng Lebanon at pahinain ang ugnayan nito sa Hezbollah.
