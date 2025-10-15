Indonesia Mariing Itinanggi ang Balitang Pagbisita ni Pangulong Prabowo sa mga Teritoryong Sinasakop ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mariing pinabulaanan ng Ministry of Foreign Affairs ng Indonesia ang mga ulat mula sa ilang Israeli media na nagsasabing balak ni Pangulong Prabowo Subianto na bumisita sa mga teritoryong sinasakop ng Israel matapos ang kanyang pagdalo sa summit sa Sharm el-Sheikh, Egypt.
Pahayag ng Ministro:
Ayon kay Sugianto, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Indonesia:
Konteksto ng Tsismis:
Sa mga nakaraang araw, ilang media outlet sa Israel ang naglabas ng balita na umano’y may nakatakdang pagbisita si Pangulong Prabowo sa mga teritoryong sinasakop ng Israel.
Ang balitang ito ay agad na kumalat sa social media, na nagdulot ng pag-aalala sa mga tagasuporta ng Palestina.
Posisyon ng Indonesia:
Bilang pinakamalaking bansang Muslim sa mundo, nananatiling matatag ang Indonesia sa pagsuporta sa karapatan ng mga Palestino.
Hanggang ngayon, wala itong pormal na ugnayang diplomatiko sa Israel, at patuloy na tumututol sa mga patakarang pananakop ng Tel Aviv.
Diplomatikong Implikasyon:
Ang mabilis na pagtanggi ng Jakarta ay nagpapakita ng sensitibong posisyon ng Indonesia sa isyu ng
Pinatitibay nito ang imahe ng Indonesia bilang tagapagtanggol ng mga karapatang pantao sa rehiyon, at bilang bansang may prinsipyo sa pandaigdigang diplomasiya.
