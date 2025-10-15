Pagpapahirap sa mga Bilanggong Palestino: Testimonya ni Abdullah Farhan

Saksi mula sa Loob ng Bilangguan:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Abdullah Farhan, isang bilanggong Palestino na kamakailan ay pinalaya, ay nagbahagi ng matinding karanasan sa loob ng mga bilangguan ng Israel. Ayon sa kanya.
Ang mga bilanggong Palestino ay palagiang binubugbog at pinahihirapan sa mga pasilidad ng detensyon ng Israel.
Sa araw-araw, isang kutsarang kanin lamang ang ibinibigay sa bawat bilanggo, at isang itlog ay pinaghahatian ng apat na tao.
Konteksto ng Pagpapahirap:
Ang mga pahayag ni Farhan ay bahagi ng mas malawak na serye ng mga testimonya mula sa mga pinalayang bilanggo, na inilabas kasunod ng kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza.
Marami sa kanila ang nagsabing mas nanaisin pa nilang mamatay sa Gaza kaysa manatili sa bilangguan ng Israel, dahil sa sistematikong gutom, pisikal na pagpapahirap, at kawalan ng medikal na pangangalaga.
Pagkagulat sa Kalagayan ng Gaza:
Ayon kay Farhan, nagulat sila sa lawak ng pagkawasak sa Gaza matapos ang digmaan, dahil wala silang access sa balita habang nakakulong.
Ang pagkakahiwalay sa labas ay nagpalala sa kanilang trauma, lalo na’t marami sa kanila ang may mga kapamilyang nasa Gaza.
Human Rights Implications:
Ang ganitong mga testimonya ay nagpapalakas sa panawagan ng mga internasyonal na organisasyon para sa masusing imbestigasyon sa mga kondisyon ng mga bilanggo sa Israel.
Ang mga ulat ng pagkakait ng pagkain, medikal na serbisyo, at pisikal na pagpapahirap ay maaaring ituring na paglabag sa Geneva Conventions at iba pang pandaigdigang batas.
