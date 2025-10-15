Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- MI5 ng UK ay naglabas ng bihirang babala sa mga mambabatas: Target umano sila ng mga operasyong paniniktik mula sa China, Russia, at Iran—kahit walang sapat na ebidensya sa ilang kaso.
Sa isang hindi pangkaraniwang hakbang, naglabas ang MI5, ang domestic intelligence agency ng United Kingdom, ng pampublikong babala sa mga miyembro ng parliyamento na sila ay posibleng target ng mga operasyong paniniktik mula sa China, Russia, at Iran. Ayon sa ulat ng The Independent at Straits Times, layunin ng mga banyagang estado na ito na impluwensyahan ang mga desisyon, makakuha ng sensitibong impormasyon, at pahinain ang demokrasya ng UK.
Konteksto ng Babala:
Ang babala ay lumabas isang linggo matapos itigil ng mga tagausig ang kaso laban sa dalawang Briton na inakusahan ng paniniktik para sa China. Ang dahilan: hindi nakapagbigay ang gobyerno ng sapat na ebidensya na magpapatunay na banta sa pambansang seguridad ang China.
Mga Akusado:
Christopher Cash at Christopher Berry, parehong dating parliamentary researcher at guro, ay inakusahan ng paglabag sa Official Secrets Act.
Ngunit binawi ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya, na nagdulot ng mga panawagan para sa parliamentary inquiry sa paghawak ng gobyerno sa kaso.
Reaksyon ng Gobyerno:
Sinabi ni Prime Minister Keir Starmer na may buong tiwala siya sa national security adviser, sa kabila ng mga tanong kung may papel ito sa pagkabigo ng kaso.
Pinuna ng ilang mambabatas ang lumang batas ng Official Secrets Act, na umano’y hindi sapat upang tugunan ang mga modernong banta sa seguridad.
Mga Hakbang ng MI5:
Naglabas ang MI5 ng bagong gabay sa seguridad para sa mga MP, kabilang ang:
Pag-iingat sa phishing at blackmail tactics
Proteksyon ng sensitibong impormasyon
Pagkilala sa mga posibleng banyagang impluwensya
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng pagkakabalanse sa pagitan ng seguridad at ebidensya, at ng hamon sa pagtugon sa mga banyagang banta sa loob ng demokratikong sistema. Kung gusto mong talakayin pa ang epekto nito sa batas, diplomasiya, o cybersecurity ng UK, handa akong tumulong.
