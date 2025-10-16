Panukalang Batas ng Iran para Tugunan ang Zionistang-Amerikanong Agresyon sa Bansa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tinalakay ang isang plano na nag-oobliga sa pamahalaan ng Iran na magsagawa ng mga legal na hakbang laban sa mga agresibong aksyon ng Zionistang entidad at ng Estados Unidos kaugnay ng nakaraang teroristang pag-atake sa Islamic Republic of Iran.
Ayon sa tagapagsalita ng Komite ng Pambansang Seguridad at Panlabas na Patakaran, naganap ang pulong ng komite sa Islamic Consultative Assembly (Parlamento ng Iran) kahapon, kung saan inaprubahan ang pangkalahatang balangkas ng panukalang batas.
Sa simula ng pulong, sina Raouf Sheibani (kinatawan ng Ministro ng Panlabas para sa Kanlurang Asya) at Shoushtari (katulong ng Ministro ng Panlabas at direktor heneral para sa Kanlurang Asya at Hilagang Aprika) ay nagbigay ng ulat sa mga miyembro ng komite tungkol sa mga kaganapan sa rehiyon, lalo na sa Palestine at Lebanon, at sinagot ang kanilang mga tanong.
Tinalakay rin ang plano para harapin ang dayuhang impluwensya sa presensya ng mga kinatawan mula sa mga ahensyang pang-intelihensiya at seguridad. Inaprubahan ng komite ang balangkas ng planong ito sa pamamagitan ng karamihan ng boto. Ang may-akda ng planong ito ay si Rouhollah Najabat, kinatawan ng Shiraz sa Parlamento.
Matapos ang talakayan, inaprubahan ng mga miyembro ng komite ang balangkas ng panukalang batas laban sa agresyon. Ang may-akda ng panukalang ito ay si Ali Khazarian, kinatawan ng Tehran sa Parlamento.
